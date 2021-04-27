童軍總會總監為醜聞解畫　指安排有不足　已與辭任領袖會面

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-27 21:17

本港新冠肺炎疫情持續，香港童軍總會近月被傳媒揭發在童軍中心舉辦訓練班畢業晚宴及百人榮休宴，疑違反限聚令。香港童軍總會總監劉彥樑於網上撰文為事件解畫，指訓練班舉行期間有採取適當的防疫措施，但承認安排有不足；亦表示會就榮休宴事件配合政府的調查。他指已與早前決定辭任的領袖會面，並將與童軍總會內各級領袖會面，加強溝通。

有童軍成員於4月10日在香港童軍中心舉行榮休宴，有百人出席。（資料圖片）

指童軍成員以私人身份出席百人晚宴

香港童軍總會總監劉彥樑於童軍總會網站上撰文，指於3月27日舉行的「第一屆行政人員高級訓練班」，舉行期間有採取適當的防疫措施，包括要求參加者進行健康申報、進入場地前量度體溫、上課時戴口罩及使用酒精消毒用品等。不過，他承認安排有不足之處，指雖然畢業晚餐是課程一直以來的其中一個環節，認為可以延後或取消，指將檢討以於日後作出更周全的安排。

至於在總監俱樂部中菜廳的事件、即於4月10日在香港童軍中心舉行的百人榮休宴，他於文章中指屬於私人活動，但事件發生於香港童軍中心內的處所，並有童軍成員以私人身份出席，總會對此非常關注。總會期望童軍成員時刻謹記遵守防疫措施，同時一直有要求會址內的承辦商循規守法。他指，會盡力配合政府的調查，在日後有進展或結論時會進一步作交代。

香港童軍總會近月接連被傳媒揭發違限聚令醜聞，在童軍中心舉辦訓練班畢業晚宴及百人榮休宴。（資料圖片）

日前有童軍總部助理總監宣佈辭任，並表明不滿總會不守規律，及不聆聽前線意見。劉彥樑指感到遺憾及痛心，並已與辭任的領袖會面，了解他的想法，亦讓他知道總會重視領袖的意見。他又指，將與各級領袖會面，並在日後再加強與領袖的溝通，盡力為前線領袖提供支援。

早前有報道指，香港童軍總會於3月27日舉行「第一屆行政人員高級訓練班」畢業活動及畢業晚宴，涉及逾30名童軍人員；而於4月10日，香港童軍總會前九龍地域一名高層退休，晚上在尖沙嘴香港童軍中心舉行榮休宴，筵開34席，招待逾百人。有童軍總部助理總監日前宣佈辭任，指事件曝光後，政策制定團隊將焦點放在「捉鬼」、「鬧後生」、怪責傳媒上，不滿總會不守規律，及不聆聽前線意見，

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