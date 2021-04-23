童軍總會連爆違限聚令辦晚宴醜聞　總監級人員辭職撕委任書示不滿

社會新聞
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本港新冠肺炎疫情未平穩，香港童軍總會近月接連被傳媒揭發違限聚令醜聞，在童軍中心舉辦訓練班畢業晚宴及百人榮休宴，民政事務總署指會展開調查，考慮採取進一步法律行動。

一名童軍總部助理總監，昨日在其Facebook專頁宣佈辭任消息。該總監級人員表明不滿總會不守規律，及不聆聽前線意見，宣布辭任，並在社交網站展示一張委任書被撕破的相片明志。

《香港01》正向香港童軍總會查詢。

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該名辭職的總監級人員，原為童軍總會領袖訓練學院助理總部總監（教育）。自去年1月1日起出任該職，負責領袖訓練學院事務。他在個人社交平台公開貼文，指收到成員反映失望、詫異及憤怒，期望按疫情具體變化，在加強感染防範措施後，彈性處理實體活動規限，不少領袖在疫情下花額外精力去準備網上訓練班、集會，與童軍成員一同為社會出力減少不必要活動；但童軍高層為聚會「原來鬆綁是非常容易」。

童軍總會接連爆違限聚令辦晚宴醜聞，有中層辭職撕委任書示不滿。（網上截圖）

晚宴醜聞曝光　高層只顧捉鬼、鬧後生、怪責傳媒

文中提到，晚宴被報道曝光後，政策制定團隊焦點或仍放在「捉鬼」、「鬧後生」、怪責傳媒上。他曾積極陳情，向政策制定者反映前線意見，認為總監是應該以身作則，盡力實踐童軍誓詞及規律，當機構方向有偏差，一方面要負上共同責任。他又不滿童軍總會高層，未能持守童軍規律，故決定辭職，並稱「四個字『恥與為伍』，為捍衛童軍誓詞及規律盡力。」

▼「抗疫新路向」維持社交距離措施▼

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