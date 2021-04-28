天水圍醫院推新平台「智慧諮親」　家屬可即時了解病人手術進度

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-28 08:00

新冠肺炎疫情下，病人家屬無法探病，即使親人需做手術，也無法在手術室外守候。天水圍醫院即將推出一個新平台「智慧諮親」（Family Link），方便家屬即時了解親人手術的進度，冀令家屬更為安心。

病人家屬可在「智慧諮親」平台查詢其親人實時的手術進度。 （醫管局提供）

親友登入平台即知病人手術進展

新界西醫院聯網麻醉及手術室服務部顧問醫生林嘉雯表示，天水圍醫院將會推出「智慧諮親」，即使病人家屬非身處香港，只要獲得病人授權，就可透過掃描二維碼，登入到平台，查詢其親人實時的手術進度，例如病人正等待麻醉、已入手術房、已離開手術房等狀態，「雖然佢（家屬）嚟唔到醫院，但都可以感覺同至親連繫。」她指，院方正研究有多少人、哪些親人可獲授權登入該平台。

林嘉雯表示，天水圍醫院將會推出「智慧諮親」，「雖然佢（家屬）嚟唔到醫院，但都可以感覺同至親連繫。」 （張浩維攝）

設RFID系統追蹤病人樣本

另一方面，天水圍醫院近來又在手術室安裝了十個天線裝置，以便啟用「射頻識別（RFID）臨床樣本追蹤系統」。林嘉雯解釋，新界西醫院聯網的三間醫院每年需處理近兩萬宗手術個案，醫護平均每周需處理近150個病人樣本，包括組織切片、需種菌的樣本等，早年曾有醫護遺失這類樣本，近年較少發生，因醫護需反覆檢查及核對，十分費時。

啟用新系統後，只要在樣本貼上標籤，便可追蹤到該樣本所在位置，而每個天線裝置成本是一萬至兩萬元。若試行成功，日後或會於手術室儀器、人工關節，甚至病人身上都貼上標籤，以便利用系統追尋「下落」。

另外，天水圍醫院將使用醫院管理局內部通訊程式「HA Chat」通知醫生做手術，只要麻醉科醫生在自己的系統表示已準備好手術室，系統立即就會通知所有負責該手術的醫生，免卻護士逐一打電話通知。

司徒靈醫生就稱，將軍澳醫院運用智能眼鏡做手術，至今完成了一個大腸和一個膽臟手術。（張浩維攝）

林嘉雯稱，上述三項新措施會在5月起推行，先試行三個月，日後有望推展到屯門醫院和博愛醫院。而將軍澳醫院智慧醫院發展統籌司徒靈醫生就稱，該院運用智能眼鏡做手術，至今完成了一個大腸和一個膽臟手術；而「HoloLens混合實境」技術也曾應用於一個骨折和一個脂肪瘤手術。

陸志聰醫生稱，醫管局研討大會將於5月3至4日在會展舉行。（張浩維攝）

除了智慧醫院議題外，今年的醫管局研討大會也會探討新冠疫情、病人安全、醫療可持續性等議題。大會程序委員會主席陸志聰醫生稱，大會將於5月3至4日在會展舉行，超過50位海外和本地專家將擔任講者，可於網上觀看。