10人昨打疫苗送院　中年漢當場疑急性腦中風　兩30歳以下人士抽搐

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-27 22:58

新冠疫苗接種展開第61日，政府今晚（27日）公布，累計有87.25萬市民已接種一劑或兩劑疫苗。昨日共有10人接種新冠疫苗後送院，3人接種科興疫苗、7人接種復必泰，其中一名50歲男子，接種第一劑復必泰後，懷疑急性腦中風，情況穩定經治療後留院觀察。已預約接種復必泰的16至29歲市民，由昨日（26日）起開始接種，當中一名28歲男子及一名29歲女子出現抽搐要送院，青年經診症後不遵從醫生勸告自行出院。

45萬人已打兩劑疫苗

疫苗接種計劃展開至今共61日，政府公布已為市民接種共約1,327,000劑疫苗。約872,500名市民已接種第一劑疫苗，包括約414,100名接種科興疫苗，約458,400名接種復必泰疫苗。約454,500名市民已接種第二劑疫苗，包括約294,900名接種科興疫苗，約159,700名接種復必泰疫苗。

截至今晚8時的過去24小時，約有4,300名市民接種第一劑科興疫苗、約有5,300名市民接種第二劑科興疫苗；約有8,100名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有6,900名。社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為96%；社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為97%。

約3,800名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約12,400名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

入院者3人接種科興、7人接種復必泰

昨日10宗打針後不適送院個案中，3人接種科興、7人接種復必泰，當中6人情況穩定，經治療後已經出院，3人仍需留院觀察，包括一名50歲男子，於元朗體育館社區疫苗接種中心，接種第一劑復必泰疫苗後， 懷疑急性腦中風 ，被送往博愛醫院。

一名50歲男子於元朗體育館社區疫苗接種中心，接種第一劑復必泰疫苗後， 懷疑急性腦中風 ，被送往博愛醫院。（資料圖片）

另外，一名28歲男子，接種復必泰後，出現抽搐及血管迷走神經性昏厥，被送往律敦治醫院，情況穩定，惟經診症後不遵從醫生勸告，自行出院，亦有人接種科興疫苗後，出現胸部疼痛、心悸及視野模糊。

一29歲女子在聖保祿醫院也是打第一劑復必泰後，出現抽搐情況，經治療後已經出院。

▼打針年齡門檻降低，年輕人接種科興疫苗情況▼