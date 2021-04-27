強制檢測學校｜又一村學校等6校上榜　基法小學3學生有上呼吸感染

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-28 00:50

本港周二（27日）新增8宗確診個案，政府於晚上刊憲，6間學校因爆上呼吸道感染，被納入強制檢測，包括蘇浙小學校的小學部及國際班、九龍塘又一村學校等。學校的全職、兼職和替假員工、學生及訪客等，若於4月14日至27日期間於校內逗留超過兩小時，最遲於周四（29日）接受檢測。 受檢學校之一的中華基督教會基法小學發通告指，校內有一班於4天內累積3位學生有上呼吸管道感染症狀。

最遲本周四接受檢測 交樣本瓶限期延至周六

被納入強制檢測的6間學校分別為觀塘中華基督教會基法小學、北角清華街蘇浙小學校的小學部及國際班 (不包括幼兒園及幼稚園 )、沙田救世軍田家炳幼稚園、粉嶺嘉寶中英文幼稚園、九龍又一村學校及葵涌浸信會幼稚園。

強制檢測通告列明，任何人士包括學校的全職、兼職和替假員工、學生及訪客，若曾於4 月14日至4月27日期間曾身處學校超過兩小時，需要於4月29日（本周四）或之前進行新冠肺炎病毒檢測。

若受檢人士以衞生防護中心索取的檢測樣本收集瓶進行檢測，中華基督教會基法小學及蘇浙小學的受檢人士需於4月29日或之前交回樣本瓶，而其餘4間學校的受檢人士則可最遲於5月1日（本周六）或之前交回樣本瓶。若他們曾於4 月25日至4月27日期間進行檢測，均會獲視為已遵從本公告中的規定。

基法小學關閉5日進行清潔消毒

中華基督教會基法小學於官網指，因2A班於4天內累積3位學生有上呼吸管道感染症狀，政府要求進行強制檢測，所有學生需要於5月2日或之前將檢測結果通知學校，而學校由周三（28日）至5月2日關閉5日進行清潔消毒，本周課堂改為網上進行。

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