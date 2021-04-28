放寬堂食｜員工不願打針　食環署署長：醫生有專業判斷簽發證明

撰文： 孔繁栩 羅家晴 最後更新日期： 2021-04-28 12:44

政府推出「疫苗氣泡」，食肆明日（29日）起可採取「A、B、C、D」四個方案組合，員工和食客接種疫苗後，可獲不同程度的放寛。食物環境衞生署署長楊碧筠今日（28日）指出，政府需在安全及有秩序下恢復食肆營業，因此借助疫苗建立安全屏障。外界關注員工不願意打針或會被解僱，楊未有正面回應，僅多次重申，員工如不宜打針要獲得醫生證明，醫生會有專業判斷。至於負責巡查的食環署執法人員是否同樣要打針，楊指交由公務員事務局安排。

楊碧筠在港台《千禧年代》上指出，市民及飲食業界都不願意永遠停留在4人一枱及營業至晚上10時，政府以往曾一次過放寛，疫情出現反彈，因此要巿全及有秩序下恢復，本港有足夠疫苗供應，有條件借助疫苗建立安全屏障，重新開放食肆及處所，「不是因為我要食飯而打針，係調返轉，如果多人完成接種，可以有更活躍的社交活動」。

外界關注員工若不願意打針會被解僱，楊沒有正面回應，僅稱員工如有合理健康理由，在提交醫生證明後，可七日一檢繼續開工，她又指，「員工點知自己是否適宜打針，點都要諮詢醫生意見，唔係太難」。至於如何介定不宜打針，楊稱醫生有專業操守，在簽發證明時會有專業判斷，製作引指不是食環署範疇。

楊碧筠指，部份處所屬高風險，每次出現確診都停業，業界不希望反反覆覆，新措施獲主流支持。食肆要在平面圖清晰列出不同區域，方便執法人員巡查，婚宴上飲宴時段所有人都要打針，包括主持、攝影師，至於執法人員是否同樣要接種疫苗，她說會按公務員事務局安排。

食物環境衞生署署長楊碧筠今日（28日）指出，政府需在安全及有秩序下恢復食肆營業，因此借助疫苗建立安全屏障。（政府新聞處圖片）

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，食肆人群中，員工只佔少數，傳播源主要來自顧客，食客接種一劑疫苗後14日的效果也不是很高，以此作為防控工具沒有實際根據。

梁又表示，本港疫情「清零」可以考慮更多放寛，但每日只有萬多人打首劑疫苗，按此進度要一段時間才達至群體保障。梁續稱，本港疫情發展相對幸運，近日本地及輸入個案數目減少，要關注未來14日社區會否出現變種病毒個案，否則仍有警號。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，食肆人群中，員工只佔少數，傳播源主要來自顧客，食客接種一劑疫苗後14日的效果也不是很高，以此作為防控工具沒有實際根據。（資料圖片）

就醫生要向不打針的員工發醫生紙，醫學會會長蔡堅在商台節目中表示，政府未有知會業界，將會去局方查詢和要求交代準則，包括醫生證明的時限和說明不應接種疫苗的準則，強調局方不應將所有責任放在私家醫生身上。蔡堅又指，如有血壓高等情況，醫生可提供接種產生風險較大、情況不穩定的證明，不會列明不宜接種疫苗。對於心理狀況等，他認為並非接種風險大的理由。

醫學會會長蔡堅

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