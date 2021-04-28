審計報告｜揭政府車用過但「零咪數」　9輛車前年日均行1000公里

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-28 15:50

審計署發表最新一份審計報告，發現政府物流署在2019年車輛使用報表中，有6,309宗個案宜進一步調查，包括有256宗車輛月內曾經使用，但行車里數為零。另有5,381宗曾使用但燃料或電力用量亦為零。另有9輛政府車使用率甚高，平均每個使用日行駛超過1,000公里，即一日內可走14次9號幹線(新界環迴公路)，來往沙田、粉嶺、屯門和荃灣，亦相等於香港至上海的直線距離。 審計報告發現，政府使用電動車輛比率仍然偏低，佔政府車輛不足4%，物流署解釋，某部門曾發生2次電動電單車火警，故以非電動車輛取代40部電動電單車，令數字有所減少，據悉該部門為警隊。

審計署發表最新一份審計報告，發現政府物流署在2019年車輛使用報表中，有6,309宗個案宜進一步調查。（資料圖片/梁鵬威攝）

審計報告翻查2019年政府車輛使用報表，揭發多宗異常情況。其中，有9輛車平均每個使用日行駛逾1,000公里，以本港70公里長的9號幹線（新界環迴公路）計，由城門隧道出發，經吐露港公路入粉嶺公路，再轉入元朗公路，於屯門公路出青山公路後到荃灣並到達城門隧道口作為一圈，日行1000公里即一日內要走14轉，同時亦相等於香港至上海的直線距離。

256輛有使用但「零咪數」

另有256宗車輛月內曾經使用，但行車里數為零個案，5,381宗曾使用但燃料或電力用量為零，318宗平均使用日少於1公里，327宗長期未能提供司機，及18宗數據不齊全。

審計報告發現，2019年有9輛政府車使用率甚高，平均每個使用日超過1,000公里。（資料圖片/梁鵬威攝）

9號幹線全長70公里長。（運輸署圖片）

七成異常報告為警務處

在涵蓋2017年6月1日至去年5月31日3年期間的6份異常情況報告中，有60輛車被納入4份或以上的報告，當中七成為警務處有43輛，其餘包括民安隊、民航處、機電署、消防處、食環署及水務署。

警務處回覆審計署指出，所涉車輛大多為特別用途車輛，具備獨特的行動或訓練功能。這些車輛的使用視乎行動和訓練情況，因此使用率變化很大，但對確保警隊的行動實力和應變準備不可或缺。這些車輛供作特別用途或具備獨特功能，一般不會調往其他小組使用。

物流署：某部門去年取代40輛電動電單車

審計署另外審查了政府電動車輛數目，發現過往5年均不足4%，2016年12月31日至去年12月31日由249輛減少32%至169輛，佔整體6,705輛的2.5%。物流署指出，某部門於2016及2018年發生2宗電動電單車火警，因此對電池安全產疑慮，關注應否使用，結果以非電動車取代了約40輛電動電單車，致去年政府車隊電動車輛減少。據了解，該部門即警務處。

警務處早年使用美國製造的Zero S ZF-9電動電單車，曾於2016年在牛頭角警署充電期間起火，波及一輛電單車及衝鋒車；2018年，一名交通警在薄扶林道駕駛該款電動電單車時，車身突然起火，事件中無人受傷。