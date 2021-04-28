審計報告｜22億望后石污水廠承辦商表現差　鄭若驊夫公司有份承辦

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-28 13:24

耗資逾22億元的屯門望后石污水處理廠，是渠務署約10年前，首次以設計、建造及營運合約形式，推展的污水處理項目。惟項目過去數年，曾多次被揭發污水滲漏等問題，完成改善工程仍遭批有多項不足，承辦商營運表現差曾多次遭扣款。 審計署今日（28日）發表報告，批評該廠合約承辦商營運表現，廠房有設施在使用前，已知效能欠佳，導致經處理污水的大腸桿菌含量偏高。另外，接觸污水的混凝土保護塗層亦過早損蝕，部分構築物保護膜更曾於2016年7月大幅剝落，令構築物外露和受到侵蝕。 根據渠務署資料，該廠承辦商為「安樂-得利滿-中建聯營」，當中安樂工程由律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶擔任主席。

屯門望后石污水處理廠建於1982年，渠務署於2010年採用設計、建造及營運合約安排，推展污水廠的改善工程和營運項目，並於2014年完成及啟用。截至2020年10月，工程項目的整體開支為18.589億元；而向承辦商支付的營運費用方面，至2020年3月為止，總額約為4.12億元，累計涉款額達22.7億元。

石屎保護膜未啟用已損蝕 部分位置大幅剝落

審計署就的望后石污水處理廠的改善工程和營運安排發表報告，發現承辦商在管理及營運期間有多項不足之處。首先在工程合約方面，有機會接觸污水的所有混凝土構築物，均須採用液態應用保護膜系統加以保護。惟審計署批評，承辦商所塗的聚脲塗層保護膜，自2013年12月，完成改善工程，但未啟用時，已出現損蝕；到2015年3月，約有15%的保護膜剝落；2016年7月，部分構築物，例如粗隔篩槽和沙井的保護膜大幅剝落，令構築物外露和受到侵蝕。

渠務署當時曾指，若未能及時修復，可導致混凝土剝落，構築物結構受損，嚴重干擾污水處理程序。承辦商雖使用兩種其他塗層修補剝落的混凝土塗層，審計署認為﹛渠務署需要繼續監察新種類保護塗層的效能，以及在切實可行的情況下及早完成有關調查。

▼律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶▼

14%時間經處理污水大腸桿菌含量仍偏高

審計署亦批評，污水處理廠啟用前一個月，已發現紫外光消毒設施的自動清潔系統效能欠佳，未能令紫外光燈套筒保持潔淨，從而導致經處理污水的大腸桿菌含量偏高。承辦商解釋自動清潔系統失效的其中一個原因，是在化學強化一級處理程序中，硫化鐵在紫外光燈套筒上積聚，影響該系統的液壓筒的運作。審計署認為，渠務署需要持續檢討自動清潔系統的運作，以及探討進一步措施以提升其效能。

在營運方面，審計署指出渠務署在2019年4月至2020年10月期間，曾在161日突擊檢查望后石污水處理廠排放的污水中大腸桿菌含量，當中有23日、即14%日子排放的污水中大腸桿菌含量偏高。而審計署留意到承辦商進行的調查需時由 9 天至約20個月不等，有關當中3日的調查更要在一年後才有結果。

經改善的望后石污水處理廠消毒設施的紫外光燈組件。（審計報告截圖）

曾違規排放未經處理污水 致14個泳灘關閉約兩天

審計署又批評，承辦商未能符合部分關鍵績效指標，指出望后石污水處理廠由啟用至2020年10月為止，渠務署從支付給承辦商的營運費用中，合共遭扣減565,920元，涉及8次未能符合5項關鍵績效指標指標。而遭扣減的最大一筆款項為 460,980元，涉及2014年8月發生的未經許可緊急繞道排放事故，排放了約95,000立方米未經處理的污水，導致14個泳灘關閉了大約兩天。

（審計報告截圖）

報告同時指出，望后石污水處理廠職業安全有可予改善之處，並舉例指於2014年10月發生致命意外，承辦商一名工人懷疑在關上水閘期間跌進終端沙井，其遺體在一個月後才發現。

審計署建議渠務署，應繼續密切監察承辦商，營運望后石污水處理廠的表現，包括符合關鍵績效指標的情況，以及按預定時間檢討合約的扣分機制，並適時完成；以及持續檢討在設計、建造及營運合約安排下，營運經改善的污水處理廠所節省的開支。渠務署署長同意審計署的建議。