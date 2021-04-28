審計報告｜漁護署管制瀕危物種貿易違例歎慢板　拖6年未發警告信

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-28 15:07

新一份《審計報告》審視漁護署管制瀕危物種貿易工作，發現過去5年貨物查驗報告，近9成查驗沒有記入發證及執法系統。在店鋪巡查期間，漁護署即使曾向店鋪負責人發出口頭警告，但近兩成個案，檢查人員在巡查報告誤報沒有發現違規情況。 至於已立案調查個案，約半成在發證及執法系統顯示為正在調查及檢控，其中一成個案與違例日期相距5年或以上。審計署抽查發現，部分已完成調查或檢控個案，漁護署沒有採取所需的跟進行動 ，例如未發出警告信、未申請法庭命令以沒收檢取的標本。

86%查驗記錄未有記入發證及執法系統

根據《 保護瀕危動植物物種條例》，進口、從公海引進、出口、再出口或管有列明物種的標本， 或須事先向漁護署申領許可證。審計署分析發證及執法系統記錄，在2016至2020年期間進行逾12萬次貨物查驗記錄，發現86%查驗沒有記入發證及執法系統中。

漁護署解釋，進出口科查驗方面，沒有規定必須把查驗比率記入系統；而瀕危物種保護科查驗方面，其後就當中4成個案採取執法行動。但審計署認為，漁護署須確保把所有貨物查驗比率記入發證及執法系統，以便管理層監察和檢視。

而根據瀕危物種保護科的操作手冊，有關人員每年須就5%的貨物查驗進行督導檢查，但調查發現過去5年，每年比例僅佔0.1%至1.4%。

4次巡店曾發口頭警告 惟誤報沒有發現違規

漁護署會到不同性質零售店巡查，審計署發現，例行巡查所佔百分比由 2016年的79%，銳減少至2020年的25%，同期的巡查暨教育推廣所佔百分比，則由21%增加至75%，反映巡查重點轉移至巡查及教育推廣。審計署認為，兩類巡查工作性質不同，以及巡查重點有所改變，漁護署應考慮為該兩類巡查工作分別訂定目標。

審計署從2017年的店鋪巡查報告中，抽查約150份檢視，發現有24間店鋪雖已停業。但截至2020年12月，其中16間的資料，仍未從發證及執法系統的店鋪名單中刪除。

審計署又分析發證及執法系統內在過去5年進行的店鋪巡查記錄，發現在25次店鋪巡查中，曾向店鋪負責人發出口頭警告，但有4次檢查人員在巡查報告內，誤報沒有發現違規情況。在93次報稱發現違規情況的巡查中，有54次檢查人員沒有在巡查的下一個工作天或之前，提交巡查報告。

《審計報告》截圖

一成正調查及檢控個案 與違例日期相距5年以上

至於正在調查及檢控個案，審計署發現在2010至2020年11月期間，涉嫌違反《條例》而立案調查的個案共有 6,126 宗，有 327 宗在發證及執法系統顯示為正在調查及檢控，其中1成個案與違例日期相距5年以上。

審計署抽查其中20宗，漁護署有3宗個案未能提供有關檔案作審查；有 15 宗個案的調查及／或檢控已完成，但漁護署並未採取所需的跟進行動，例如未發出警告信及／或並未申請法庭命令以沒收檢取的標本；有2宗個案的調查及／或檢控已完成，無須採取進一步行動，但漁護署未有更新發證及執法系統的記錄。

《審計報告》截圖

完成調查後6年仍未發警告信

《報告》舉例，漁護署2014年2月獲轉介處理一宗涉嫌違反《條例》非法進口列明物種標本的個案，涉及以包裹形式，進口0.9公斤屬附錄II物種的標本，由於沒有足夠證據證明收件人安排進口上述標本，署方在同年3月決定不提出檢控，但指會向包裹收件人發出警告信，要求收件人簽署放棄權利聲明書及向政府交出標本，否則申請法庭命令把標本沒收歸政府所有。然而，根據發證及執法系統，截至2020年11月30日的記錄，該個案仍在調查及檢控中，署方亦沒有發出警告信，相隔6年仍未更新發證及執法系統的記錄。