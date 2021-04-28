增7宗確診本地患者居葵涌邨曉葵樓　連續4日無源頭不明

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-28 18:13

本港今日（28日）無源頭不明個案，意味連續4日都無源頭不明個案。衞生防護中心公布，今日新增7宗確診，6人都是外地輸入個案，其中2人帶有N501Y變種病毒，包括一名菲律賓外傭，她4月19日抵港，即趕上4月20日禁飛期的「尾班機」。 至於唯一的本地個案，患者居於葵涌邨曉葵樓。

6宗輸入個案中，兩名來自菲律賓的外傭都帶有N501Y變種病毒，累計有249宗變種病毒輸港，包括今日確診的29歲女病人（編號：11752），她4月19日坐5J272航班抵港，即趕在港府4月20日起禁止菲律賓航班的「尾班機」，患者抵港後入住何文田九龍維景酒店，4月24日病發，並在來港後第7日的樣本確診。

另一帶有變種病毒的個案，為無病徵25歲女患者（編號：11756），她4月14日坐CX906航班抵港，入住荃灣香港遠東絲麗酒店，是第12日樣本的確診。其餘4名輸入個案，為4月4日從印度抵港的6個月女嬰、3名從尼泊爾抵港的病人。

另外，今日亦有一名有源頭的本地個案。她是28歲家庭主婦（編號：11750），住葵涌葵涌邨曉葵樓，其家人是日前確診的日出康城綠茵英文國際幼稚園主任（編號：11711）。今日確診個案中都未曾接種疫苗，另有約20多宗初步確診。

至於昨日確診個案中，無業的3人（編號：11744、11747、11749）跟早前確診的（編號：11735）60歲男病人最近食過幾次飯，但3人沒有被送往檢疫，直到他們去社區檢測中心才發現是確診者。被問到是11735號病人未有交代其接觸史，還是衞生防護中心「走漏」3人，防護中心一概以「調查中」回應。