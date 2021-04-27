確診食肆｜帝苑酒店患者到5餐廳　與海之戀患者光顧海天花園酒家

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-27 23:31

新冠肺炎疫情持續，本港今日（27日）新增8宗確診個案，當中有3宗為本地感染個案，3人均與居於將軍澳坑口新寶城4座的60歲男患者有流行病學關連。

衞生防護中心晚上更新確診者行蹤，當中報稱居於尖東帝苑酒店的51歲男患者（個案編號：11744），曾往荃灣、天水圍及油尖旺5間餐廳，包括周日（22日）與居海之戀7座的39歲男患者，光顧海之戀商場內的海天花園酒家，又曾到兩間太興，他亦曾到嘉湖山莊樂湖居10座。

帝苑酒店患者發病翌日入天水圍食一豊日本料理

衞生防護中心晚上更新確診者行蹤，居帝苑酒店51歲男患者（個案編號：11744），他於4月22日發病，於4月22日及23日分別報稱到訪荃灣海之戀商場海天花園酒家及荃新天地二期太興。他亦於4月23日報稱到過天水圍天耀廣場的一豊日本料理，及報於4月24日到天水圍嘉湖新北江商場一期臺味冰點餐廳。他亦曾於4月25日報告到訪尖沙咀新文華中心的太興。此外，他於4月24日報稱曾到嘉湖山莊樂湖居10座。

三男患者與新寶城4座男病人有關連

該居帝苑酒店51歲男患者，以及居於黃埔花園銀竹苑4座42歲男患者（個案編號：11747）及居海之戀7座的39歲男患者（個案編號：11749），都屬與本地個案有流行病學關連。

衞生署表示，今天確診的3宗本地個案均與第11735宗個案有關。而第11735宗個案是一名60歲男子，他住在將軍澳坑口新寶城4座，是日出康城綠茵英文（國際）幼稚園老師（#11711）的家人，同一單位有一名56歲婦人（#11736）確診，二人都無病徵。

▼過去14日確診者於潛伏期期間曾到訪大廈及地點▼