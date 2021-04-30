觀塘噴泉｜過濾系統不敵梘液　屬「屋宇裝備」分項造價1680萬元

撰文： 陳晶琦 最後更新日期： 2021-04-30 07:00

耗資逾5,000萬元的觀塘海濱音樂噴泉上周四（22日）啟用，惟開放4日後，當局隨即於周一（26日）稱，池水懷疑受梘液影響，致大量泡沫出現需關閉以徹底清潔消毒。 翻查資料，音樂噴泉工程另一重點工程範圍為建設過濾機房。有工程師指，機房的過濾系統，正是用作撇走池水內的油脂，以令池水保持清潔，且相關設置納入「屋宇裝備」項目，文件顯示其分項開支佔總工程建設費用三分之一，造價1,680萬元。 建築署拒透露涉事分判商資料及實際設立過濾系統的費用；建築署僅稱，梘液並非沉積物，故系統未能將其過濾。

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過濾系統納入工程「屋宇裝備」

康樂及文化事務署周一（26日）宣布，觀塘海濱音樂噴泉包括音樂噴泉及互動嬉水區，池水疑受梘液影響導致大量泡沫，終需暫時關閉，直至另行通知。

資深土木工程師倪學仁指，噴水池的原理與泳池相近，會設有過濾系統撇走油脂，並定期清潔及消毒池水，以確保池水潔淨。

資深土木工程師倪學仁指，噴水池的原理與泳池相近，會設有過濾系統撇走油脂，並定期清潔及消毒池水，以確保池水潔淨。（資料圖片／林若勤攝）

翻查文件，觀塘海濱音樂噴泉工程計劃的主要工程範圍，除興建設有動畫燈光及音樂效果的音樂噴泉、互動的跳射噴水與嬉水區，另一重點工程範圍便是興建過濾機房，並提供相關配套設施。倪學仁確認，當中所指的過濾機房，內設過濾系統，便是處理池水的油脂，且相關工作應納入工程建設費用內的「屋宇裝備（Building Services）」的分項。

文件顯示，相關工程計劃就「屋宇裝備」的分項費用涉及1,680萬元，佔項目工程開支4,970萬元逾三分之一。

根據建築署於2019年7月公布的批准訂立合約，招標編號SS G510 「社區重點項目計劃（觀塘區）—觀海濱音樂噴泉」的總承辦商合約，由「卓譽建築工程有限公司」投得，合約價值為4,135萬元。



而「屋宇裝備」的工作由「卓譽建築」負責或是由其轄下的分判商負責；以及其過濾系統是否涉失靈。「卓譽建築」回覆《香港01》指，因有關工程早已交付政府相關部門，着記者會政府部門查詢。

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建築署拒答細項造價

建築署回覆時確認，涉事過濾機房的機電設施及過濾系統均納入在工程合約中的「屋宇裝備」工程範圍內，並由「卓譽建築工程有限公司」的分包商負責興建。惟指出，因涉及商業及財務機密資料，故未能提供分包商名稱以及合約內的分項費用。



至於過濾機房及當中的過濾系統是否涉失靈， 建築署則指，音樂噴泉及互動嬉水區的池水均透過過濾系統循環再用，過濾系統已參照法例下泳池水質標準的要求設計，能有效阻隔池水中的沉積物，並以氯、紫外線及臭氧為池水殺菌消毒。音樂噴泉已於啟用前進行水質測試，結果符合要求，僅因梘液並非沉積物，系統未能將其過濾。

另外指，經檢查後，噴泉裝置及其過濾系統在是次事件中並沒有損壞。同時呼籲市民，正確使用公共設施，以免設施及其運作受影響。康文署則指，待重新注入池水及完成池水檢測後，會盡快重開音樂噴泉及嬉水區。

翻查資料，「卓譽建築工程」屬新鴻基集團旗下公司，其一董事鄺正煒為新地前聯席主席郭炳江表弟，現同時擔任康業控股有限公司主席及行政總裁。