撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-04-26 17:06

康樂及文化事務署今日（26日）宣布，觀塘海濱音樂噴泉包括音樂噴泉及互動嬉水區由於池水懷疑受梘液影響而導致大量泡沫出現，現已關閉以排走池水及進行徹底清潔，噴泉表演亦將暫停，直至另行通告。

耗資5,000萬元興建的觀塘海濱音樂噴泉於上周四（22日）啟用，引來不少市民特意到場欣賞及帶同小孩嬉水，至昨日（25日）下午《100毛》藝人「東方昇」帶同沐浴露直播「沖涼」，其間泡沫四起，康文署不點名批評，指會影響他人，已即止阻止及封鎖區域清理，並呼籲要着重公德。其後嬉水區在完成清潔後已重開，康文署今日宣布音樂噴泉及互動嬉水區由於池水懷疑受梘液影響而導致大量泡沫出現，需關閉以排走池水及進行徹底清潔，噴泉表演亦將暫停。

觀塘區議員鄭景陽指，未知泡沫問題是由個別人士還是大量人士引起，他指該區區議員曾要求在啟用前到場參觀了解惟不果，認為需了解涉事的噴泉系統能否承受梘液出現，「區議會一直不太歡迎呢項工程，之前開會亦追問過當局個過濾系統詳情，因為相關文件冇介紹過，但當局冇透露個系統係咪可承受梘液，淨係話啲水合乎規格」。

▼4月24日東方昇觀塘海濱音樂噴泉用沐浴露沖涼▼

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▼觀塘海濱音樂噴泉4月22日啟用情況▼