麗港城迦南幼稚園23學童上呼吸道感染　衞生署正調查

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-28 18:57

藍田麗港城迦南幼稚園爆發上呼吸道感染，至今共有23名學童染疫，衞生防護中心今（28日）表示，其中21人已經求醫，無須入院，所有人現時情況穩定，當局現正調查事件，並要求該校上周三（21日）起停課5日，以清潔並執行強制檢測，期間再接獲多宗學童染疫個案，該校現已可復課。

藍田麗港城迦南幼稚園（麗港城）／迦南幼兒園（麗港城）爆發上呼吸道感染，，共23名學童受感染。（迦南幼稚園圖片）

藍田麗港城迦南幼稚園（麗港城）／迦南幼兒園（麗港城）共有23名學童受感染，涉及8名男孩、15名女孩，年齡介乎2至6歲，他們4月17日起先後出現咳嗽、流鼻水和發燒等病徵，其中21人已求醫，無需入院，所有病人現時情況穩定。衞生防護中心正在調查事件。

衞生防護中心上周三（21日）公布，藍田麗港城迦南幼稚園（麗港城）／迦南幼兒園（麗港城）等3間學校，爆發上呼吸道感染個案，由於徵狀與新冠肺炎相似，3校被納入強制檢測公告。當局指，上周三已要求學校停課5日清潔，以及執行強制檢測，期間接獲更多個案呈報，該校本周一已可復課，暫未有再次停課的安排。

當局再次提醒市民要注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病，包括接種季節性流感疫苗，若市民尤其是小童、長者及長期病患者，出現呼吸道感染病徵，應立即佩戴口罩，盡早求醫。

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