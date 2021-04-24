撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-04-24 05:06

政府周六（24日）凌晨公佈，新增八間學校由於爆發上呼吸道感染個案，被納入強制檢測公告。包括5間幼稚園：迦南幼稚園(黃埔花園)、救世軍禾輋幼兒學校、翰林幼稚園(天水圍)、青衣宏福中英文幼稚園、上水天平邨徐展堂幼稚園。另外沙田崇真學校以及石硤尾南山邨道 28 號東華三院群芳啟智學校以及其位於黃大仙竹園北村的宿舍也上榜。

▼4月24日強制檢測名單▼

+ 3 + 3 + 3

瀝源邨沙田崇真學校納入強制檢測名單。（資料圖片／鄺曉斌攝）

(a) 沙田瀝源邨沙田崇真學校

(b) 石硤尾南山邨道 28 號東華三院群芳啟智學校

(c) 黃大仙竹園北村柏園樓地下東華三院群芳啟智學校的宿舍

(d) 紅磡黃埔花園第 10 期綠榕苑地下迦南幼稚園(黃埔花園)/迦南幼兒園(黃埔花園)

(e) 沙田禾輋邨德和樓地下 101-114 號救世軍禾輋幼兒學校

(f) 天水圍天頌苑服務設施大樓地下翰林幼稚園(天水圍)

(g) 青衣青敬路 75 號宏福花園第 4 座地下宏福中英文幼稚園

(h) 上水天平邨天喜樓 6 座地下東華三院徐展堂幼稚園

任何在四月十日至四月二十三日期間曾身處以上學校超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於四月二十六日或之前接受檢測。如曾身處第(d)至第(h)項指明地方的受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於四月二十八日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在四月二十一日至四月二十三日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。