男童康橋之家墮樓案　主管認人手不足應付需要　閉路電視無運作

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-04-28 20:19

患有自閉症和中度智障的14歲男童，入住殘疾院舍「康橋之家」期間墮樓去世，死因庭今(28日)繼續就其死因展開研訊。院舍時任主管起初指，案發日的人手安排符合社署要求，但盤問下承認不足應付需要。她亦承認院舍內的閉路電視一直沒有運作，亦無屏幕。對於男童母親昨供稱，兒子曾透露遭院舍護理員用拖鞋打，該名護理員今否認曾打男童。

死者梁子駿（終年14歲），於2016年8月23日，在葵涌禾塘咀街成大廈3樓的「康橋之家」墮樓身亡。

院舍時任主管承認案發日人手不足應付需要

涉案院舍時任主管吳純真供稱，案發日接獲有人墮樓，她確認男童身份後，被帶上警車。她因不知可否在警車上打電話，因此未有即時通知男童母親。

吳又指，院舍內的閉路電視沒有運作，亦無屏幕。她指入職近兩年，閉路電視都未有運作，社署職員巡查亦沒有檢視閉路電視。

被問及案發日工作員工的數目，吳起初稱符合社署要求，惟代表男童母親的律師引述警方替她錄取的口供，指當日上班的員工，較社署的守則中要求，缺少了1名護理員，吳解釋護理員或要帶院友外出，或到到樓下接送院友，當日人手不足應付需要。

護理員指男童比較頑皮 否認自已向男童動粗

時任院舍護理員鍾偉英則指，涉案男童比較頑皮，曾經打牆。而案發日早上，男童則發脾氣，鍾作出安撫，向男童稱若對方乖，媽媽將會帶他回家。至下午4時許，男童亦在房門外徘徊，鍾便著他返回床位，準備用膳。

惟之後同事告知男童墮樓，遂到其床位查看不見其蹤影，而男童疑墮樓的房間，其窗花則損毀。

鍾亦否認用打男童，僅向男童母親稱若男童頑皮，「打返佢就得」，但強調自已未有動手。惟她之後改稱，沒有講過「打返佢就得」。

案件編號：CCDI-474/2016