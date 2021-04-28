粉嶺公路車禍｜死者丈夫指車長判監4年太輕　大時大節總想起妻子

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-04-28 22:42

粉嶺公路前年12月發生釀成6死38傷的車禍，駕駛978號車長疑未有緊握軚盤，失控撞向欄桿和大樹，巴士上層遭剖開，當時有指司機陳垂頭和打呵欠，被告今日（28日）於區域法院被判4年監禁。 事隔一年多，六個家庭失去摯親，其中一名死者王惠蘭本身於嘉諾撒醫院工作，當日不幸乘搭上「死亡巴士」，與丈夫陰陽相隔。其夫鄭先生今日接受《香港01》訪問，對於涉事司機被判監4年，他直言「判得太輕」，應該要「坐多兩年」，但擔心上訴過程複雜擬放棄。但他對九巴的做法更為不滿，「九巴就最涼薄，完全冇人真正接觸慰問過我哋，只係畀10萬恩恤金就算。」他憶述「太太離開頭半年好難捱」，現時已經接受事實，但每到大時大節，晚飯也會想起與太太以往的日常生活。

+ 6 + 6 + 6

法官斥車長非完全清醒 罔顧乘客安危

粉嶺公路前年12月發生釀成6死38傷的車禍，駕駛九巴978路線的車長疑未有緊握軚盤，失控撞向欄桿和大樹，巴士上層遭剖開，有乘客被拋出車外。被告今日（28日）於區域法院被判4年監禁，以及停牌5年。法官判刑時指，被告駕駛時曾垂頭和打呵欠，並非完全清醒，罔顧乘客安危，判刑須具阻嚇性。

事隔一年多，記者重返涉事的粉嶺公路現場，當時撞倒的大樹未有再種植新樹，只重建損毀的保護欄。六個家庭失去摯親，其中一名死者王惠蘭本身於嘉諾撒醫院工作，平日會乘搭肇事巴士到中環轉車上班，不幸乘搭上「死亡巴士」與丈夫陰陽相隔。

不滿九巴只給恩恤金 未有直接慰問遺屬

王惠蘭的丈夫鄭先生今日接受《香港01》訪問，對於涉事司機被判刑4年，他直言「判得太輕」，但不考慮作出上訴，「當然我覺得最好要判多兩年，多兩年比較合理，我係想件事快啲完咗就算，坐多一陣，死者都已經過咗身，都唔能夠挽回。」他擔心上訴期間涉及處理太多程序，但最後不能獲得合理懲罰，作用不大。

鄭又説，他現時已經消化事件，對涉事司機沒有太多怪責，認為事件屬交通意外，不作多談。但對於事發之後，九巴公司的處理手法，他生坦言不太接受，「只係當年出咗事之後畀過10萬蚊恩恤，當日喺『大酒店』有職員出現過，但係冇人慰問過我哋，直接慰問死者家屬都冇，我覺得好涼薄。」

一人獨守家中倍念太太 仍未敢告訴年邁父母噩耗

太太離開大約兩年，鄭先生和兩名30多歲已為人父的兒子，已經慢慢接受了太太離世事實。他憶述當時為她處理白事確相當難過，「頭半年真係好難捱，尤其是要搞白事嗰時，可能我哋屋企三個大男人睇得開，可以撐得住。但係到而家，大時大節，每到食飯時間，屋企冇人煮飯，冇人執屋，嗰一刻就真係會諗起佢。」然而，兩名兒子已經成家立室，家中現時只有已退休的他，慨嘆倍感寂寞。

鄭説，意外至今一年半，現時最難處理的，是跟已近90歲的父母交代太太離開的消息，擔心父親接受不來，「我媽媽大時大節就問起太太去咗邊，我最後都冇辦法講出事實，佢當然好難過，但係我真係唔敢同爸爸講。」

鄭先生説，其中一個死者陳嘉龍，離開時只得30歲，是有為青年，理解陳媽媽不甘心、難過的心情，他亦有很深的體會。他又説，自己比較少乘搭「長途巴士」，涉事號碼的巴士兩年來未曾登上過，也不會想再次踏上。