【九巴奪命車禍】六乘客魂斷公路　半百家屬路祭　鞠躬上香悼摰親

粉嶺公路九巴車禍釀六死。周六（21日）早上，四名死者蘇麗雄、陳嘉龍、王惠蘭及鄭燕生，四個家庭近半百名親友，於車禍現場為摰親路祭。警方封閉現場部分行車線，讓家屬與道士進行路祭儀式，親友輪流上前敬拜、鞠躬和上香。多名親友神情哀傷，有人低頭痛哭，場面傷感。這場奪命車禍發生於本周三（18日），巴士失控撞向左邊大樹，車頂被「劏開」造成六死39人受傷，涉事的九巴車長文志光，被控六項危險駕駛引致他人死亡罪。

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六名死者名單： 陳嘉龍(31歲)，男 蘇麗雄(35歲)，男 張志明(55歲)，男 鄭燕生(43歲)，女 王惠蘭(59歲)，女 楊若賢(譯音) (59歲)，女

粉嶺公路嚴重車禍 造成六死39人受傷

發生在周三（18日）的粉嶺公路嚴重車禍，造成六死39人受傷，有獲救乘客憶述事發經過，他指有三人被拋出馬路，有人半身掛在車外，有人從樓梯滾下。生還者稱當時「血肉模糊，有人肢解斷腳」。救援人員設立臨時停屍間，其後將死者遺體舁送殮房。事發後，大批警員到場蒐證及檢取證物，涉事九巴上層左車身遭樹枝「劏開」，相關人員鋸走涉事大樹，並檢走掛在樹上的車頂零件。

九巴車長文志光 被控6項危險駕駛引致他人死亡罪

56歲九巴司機文志光，被控6項危險駕駛引致他人死亡罪，被控於本年12月18日，在粉嶺公路往上水方向，危險駕駛一架九巴，令蘇麗雄、陳嘉龍、張志明、王惠蘭、楊若賢及鄭燕生死亡。至周五（20日）案件於粉嶺法院提堂，被告暫時毋須答辯。庭上透露，被告駕駛期間，左手原放在軚盤圓圈位置，案發前數秒曾放在平坦部份，未幾發生意外。裁判官把案押後至3月3日再訊，以讓控方作進一步調查。