前年粉嶺公路6死九巴車禍　車長被判囚4年　官斥被告罔顧乘客安危

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-28 12:31

粉嶺公路前年12月發生釀成6死38傷的車禍，車長疑未有緊握呔盤，令一輛978號九巴失控撞向欄桿和大樹，巴士上層遭剖開，有乘客被拋出車外。肇事的57歲車長承認危險駕駛導致他人死亡和重傷兩罪，求情稱當時「個人硬咗」，扭軚不及致車禍，向死傷者和家屬衷心致歉。被告今（28日）於區域法院被判4年監禁，以及停牌5年。法官判刑時指，本案導致多人死傷，多個家庭失去摯親，屬嚴重事故。而被告駕駛時曾垂頭和打呵欠，並非完全清醒，罔顧乘客安危，判刑須具阻嚇性。

被告文志光（57歲）涉於2019年12月18日在新界粉嶺公路往上水方向、近松柏塱的道路上，危險駕駛一輛九巴，導致6名乘客死亡和8名乘客受嚴重傷害。他承認危險駕駛導致他人死亡，以及危險駕駛導致他人受嚴重傷害。

新界北總區重案組總督察徐嘉穎判刑後表示，判刑反映案件嚴重性，呼籲駕駛者，特別是職業司機，需對乘客及道路使用者肩負起安全責任，駕駛時要專注密切留意道路情況，時刻忍讓，小心駕駛。

新界北總區重案組總督察徐嘉穎(左)指，判刑反映案件嚴重性。(陳家怡攝)

法官指被告案發時有睡意 罔顧乘客安危

法官譚思樂今判刑時指，被告在片段中有垂頭和打呵欠，關鍵時刻有睡意，並非完全清醒。譚官稱，車禍導致多人死傷，多個家庭失去摯親，是駕駛公共交通工具的嚴重事故，他罔顧乘客安危，判刑須具阻嚇性，亦要考慮到本案被告願意承擔罪責。

譚官就危險駕駛導致他人死亡罪，和危險駕駛導致他人受嚴重傷害罪，分別以5年和4.5年為量刑起點。因被告認罪扣減三分一刑期，並就求情各罪減去2個月刑期。由於兩罪涉同一事件，譚官判第二控罪的10個月刑期分期執行，共判監4年。他判處被告就兩罪分別在5年和2年內不准駕駛，同期執行，他另須自費報讀駕駛改進課程。

巴士擦過防撞欄衝入路旁的草叢 撞擊後上層車頂被削開

案情指，當日下午約4時13分，被告駕駛一輛載有72人的巴士經過粉嶺公路近松柏塱一個輕微右拐彎時突然左轉，擦過防撞欄衝入路旁的草叢。撞擊後巴士上層車頂被削開，2名乘客被拋出車外身亡，另4名乘客因頭部受傷、顱內骨折或身體多處受傷等傷重不治。生還乘客有38人受傷，其中8人傷勢嚴重。

被告曾對救護員稱「一時睇唔到，冚左落棵樹到」，稱是欲拾起將跌下的水樽，及在駕駛期間「瞌一瞌」。呈堂片段顯示，被告左手一度離開呔盤放到大腿附近，並撥弄面部，他未有扭右呔盤，令巴士衝入草叢。

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辯方早前求情時 向所有傷者和死者家屬道歉

辯方早前求情指，被告駕駛巴士18年，被捕後一直希望認罪負責，他深感愧疚，雖然知道認罪不能改變慘劇，但仍想在庭上想向所有傷者和死者家屬道歉，表達悔意。辯方指，被告主動撤銷擔保，願意盡快服刑以承擔罪責，望法庭能考慮其悔意輕判。

辯方表示，巴士意外前行駛穩定，無左搖右擺。片段可見，被告左手在離開呔盤後持續移動，他是處於清醒狀態。被告忘記曾稱「瞌一瞌」和嘗試撿水樽，被告指在駕駛時突然「個人硬左」，反應不及導致意外，而非因瞌着。

案件編號：DCCC 907/2020