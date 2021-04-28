強制檢測｜愛暉樓第2座再上榜　聖三一中心幼稚園爆上呼吸道感染

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-28 23:05

新冠肺炎疫情持續，政府今晚（28日）就強制檢測刊憲，食物及衞生局指由於病毒潛伏期有機會較長，早前有居民確診的友愛邨愛暉樓（第2座）需要進行第二次檢測。此外，九龍城馬頭涌道聖三一中心幼稚園及幼兒園，因爆發上呼吸道感染個案，因此同樣需要接受強制檢測。受檢人士最遲要於本周五（30日)接受檢測。

最遲本周五接受檢測

食物及衞生局引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，屯門友愛邨愛暉樓（第2座）繼4月16日納入強制檢測公告，今日再列強檢公告，當局解釋由於病毒潛伏期有機會較長，有關人士須進行第二次檢測。任何人於4月3日至28日期間，曾身處愛暉樓（第 2 座）超過兩小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員，需要於4月30日（本周五）或之前接受檢測。

幼稚園受檢者可延至下周日交樣本瓶

九龍城馬頭涌道聖三一中心幼稚園及幼兒園因爆發上呼吸道感染，亦被納入強檢公告。任何人曾於4月15日至28日期間曾身處該學校，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，需要於4月30日或之前接受檢測。若受檢人士選擇以衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於5月2日（下周日）或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在4月26日至4月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

政府指，由學校爆發上呼吸道感染個案，而上呼吸道感染的徵狀與新冠肺炎病毒相似，為謹慎起見，該學校亦被納入強制檢測公告。

愛暉樓第2座周四增設流動採樣站

政府周四（29日）會在北角蘇浙小學校及屯門友愛邨愛暉樓（第2座）增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供服務。而位於大埔社區中心及東涌北公園的流動採樣站均會延長服務日期至5月14日，東涌北公園流動採樣站於5月1日的開放時間為下午2時至晚上8時。

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