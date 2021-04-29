DSE 2021｜ 中文作文考題淺易　中文老師憂考生「流水帳」式敘事

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-29 18:24

中學文憑試中文科筆試今日（4日）開考，卷二作文卷，考生可於三題之中，選答一題。有題目要求考生以「隱藏」為題撰文，也有考題談及「富足的物資條件有利孩子成長」，要求考生論述看法。 有資深中文科老師分析，三條題目中，有兩條特別淺易，但較為擔心考生以「流水帳」方式敘事，要視乎文章立意，才能分辨考生高低，整體而言，卷二的深淺程度與近年相若，切合考生的水平。

第一題：要求生代入情景，「經過這件事，我才明白到一心是我的知己，是真正了解我的人」，試撰文一篇，記述事件經過，並抒發體會。

第二題：在生活中，人們有時會隱藏自己的秘密、情感、想法等等。試以「隱藏」為題，就個人思考或體會，寫作章一篇。

第三題：有人認為：「富足的物質條件有利孩子成長。」你同意嗎？試撰文一篇，論述你的看法。

資深中文科老師張珉聰分析，作文三條題目中，有兩條特別淺易，但較為擔心考生以「流水帳」方式敘事，要視乎文章立意，才能分辨考生高低，整體而言，卷二的深淺程度與近年相若，切合考生的水平。

中文科老師：題目淺易 文章立意是高分關鍵

教協理事、資深中文科老師張珉聰分析，三條題目中，首兩條特別淺易，但較為擔心考生易「流水帳」方式敘事。他指，這兩題要考取高分，最重要文章立意，以第一題為例，是典型的抒情或說理文章，考生要扣緊與一心的互動經歷，去明白自己例如堅毅、守禮、仁義等正面價值觀，才可考獲高分。



至於第三題為典型之議論文，張珉聰表示，這條題目似「通識卷」題目，考生離題機會應該不大，但寫作時宜扣緊「富足的物質條件」的題眼，不得曲解偏離。他指，整體而言，卷二的深淺程度與近年相若，切合考生的水平。

考生張同學表示，寫作卷選答第一題，需要運用人物描寫，過往補習功課曾出現類似題目，故容易發揮。（胡家欣攝）

考生：閱讀卷比往年簡單 「可以背」

考生張同學表示，寫作卷選答第一題，需要運用人物描寫，過往補習功課曾出現類似題目，故容易發揮。她指，閱讀卷比往年簡單，長題目不難，「唔駛點諗，可以背。」她指，比較驚訝兩篇白話文類似，用不同敍事角度表達，令考生易作答。另外，她指，題目要比較兩篇白話文，需要花時間思考，有同學未能趕及完成試卷。

戴同學表示，寫作卷同樣選答第三題，主要寫經濟條件好，有助孩子全人發展，較適合自己作答。至於閱讀卷，她認為程度正常，首有翻譯文學，但不難理解，預期考到2至3級。