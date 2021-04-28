DSE 2021｜英文聆聽綜合卷題目涉世博及女網　罕有出現續寫句題型

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-28 17:24

中學文憑試核心科開考第三日，今日考核科目為英文科卷三聆聽及綜合能力，考題主旨圍繞世界博覽會及舉辦女子網球比賽。有資深科英文老師表示，錄音語速正常，除必答部分罕有出現續寫句子等題型，試卷程度與去年相若，預計考生一般能夠掌握。

李求恩紀念中學英文科副主任張卓蕊、科主任鍾嘉雯及副科主任簡麗妍認為，英文聆聽及綜合能力卷程度與往年相若。（胡家欣攝）

英文聆聽及綜合卷設有兩部分，甲部為必答題，主要考核考生聆聽能力；乙部為較淺的B1或較深的B2部分，考核學生聆聽、閱讀及綜合資料能力。而考生須二選一，選答前者最高只可取4級成績。

考卷甲部主題與世界博覽會有關，設有4大題目；乙部則代入為活動公司員工，舉辦專業女子網球比賽。

李求恩紀念中學英文科副科主任簡麗妍認為，聆聽綜合卷程度與去年相若，錄音速度正常，講者無特別口音，相信同學可以掌握內容。

至於題目方面，簡麗妍表示，甲部第4題出現罕見題型，出現續寫句子，考生須按錄音內容判斷，較普通短答有難度，「作答時會有局限。」

她續指，這部分亦罕見出現填表格題型，考生須注意每行兩格均須填滿，包括「Yes / No 」及解釋原因，才可獲1分，整題佔3分。

李求恩紀念中學英文科副主任張卓蕊、科主任鍾嘉雯及副科主任簡麗妍認為，英文聆聽及綜合能力卷程度與往年相若。（胡家欣攝）

至於乙部B1及B2，短片寫作體裁包括給編輯的信、電郵等，字數約120至180字。該校英文科副主任張卓蕊表示，B1要求考生撰寫活動公告，須具備說服力，體裁較為特別。

她指，乙部閱讀材料有Zoom Meeting、Whatsapp形式，貼近學生經歷。不過，她指，由於主題與網球運動有關，出現較多術語，考生未必易理解，例如「serve against」譯作開波、「tournament」譯為比賽。

考生： 見新題型「呆咗」 尚能發揮

考生黃同學表示，錄音帶語速正常，能明白及理解內容，但甲部出現多題短答，又罕有出現表格題，令他感到驚訝，直言即場「呆咗」，但仍能作答。至於乙部，她認為，較難消化內容，但程度較去年易，但難以猜測可考獲分數，「唔敢估 。」

考生萬同學表示，應考時收音機未能正常接受廣播，開考後完成甲部第一題，需中途轉特別室，錯過一至兩題答案。他指，整體題目不是太難，能夠發揮正常表現，料可考獲4級。

考生陳同學表示，甲部多填充及短答題，「睇到嚇一嚇」，乙部則未能趕及完成，成績相信比預計低，考獲三級。

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