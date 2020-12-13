環保署航拍機隊助打擊非法填土、追尋污染源　冀擴至應對海上垃圾

環境保護署去年底成立航拍機隊，協助打擊非法填土工程，並在魚群死亡時協助追蹤污染源頭，至今協助部門偵破兩宗非法填土案，亦大幅節省人手和時間。署方期望進一步擴大航拍機應用範圍，探討用於監察堆填區運作、應對海上垃圾等，加強保護環境。

利用航拍機 可從高空遙距監察

以往打擊非法填土工程，環保署執法人員接近有關地方時遭違規者發現，往往打草驚蛇，但利用航拍機後，則可從高空遙距監察，輕易而清晰地攝錄非法填土活動。

高級環境保護督察李佩珊是航拍機隊唯一女將，亦是主力操作航拍機的人員之一。她表示，隊員重視蒐證，包括留意有否推土機在場挖泥推土、泥頭車傾倒建築廢料，「遇上這些情況，我們會利用航拍機全程攝錄，作為舉證一環，再派員到場取得懷疑違規者的資料。」

環保署高級環境保護督察李佩珊是主力操作航拍機的人員之一，也是隊中唯一女將。（政府新聞處圖片）

魚群死亡事件時有發生，環境保護主任黃家榮以一條五公里長的河流為例，以前環保署出動三至五人，用上三至五日，追尋污染源頭，利用無人機，只要一名操作員，約一小時即可完成調查。航拍機隊沿河道追尋污染源頭，了解污染程度，再向同事提供高空拍攝所得資料，方便他們抽取水樣本。

環保署環境保護主任黃家榮表示，署方期望擴大航拍機應用範圍，例如用於監察堆填區運作、應對海上垃圾等。（政府新聞處圖片）

當遇上油車翻側泄漏化學品，以致污染河道或海水等緊急事故，航拍機隊會到場傳送實時影像，供控制中心指揮及調配之用。執勤前，隊員會參照民航處指引和有關注意事項，考慮地形因素，從而選擇合適的升降地點、規劃路線圖、查看天氣尤其是風勢預測，並先行檢查機件。抵達後，隊員即分工合作，其中升降地點須定出封鎖範圍，以免有人誤闖而造成危險。隊員會仔細視察場地實際情況，並在起飛前再次確定航拍機操作正常，講求安全和團隊合作。