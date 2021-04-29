通訊局批准奇妙電視用新頻譜開新台　《樓盤傳真》間接宣傳遭勸喻

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-04-29 17:22

通訊局今日（29日）公布，原則上批准奇妙電視的申請，可使用一段新頻譜作為其免費電視服務的新增傳送模式，料於2021年12月1日完成遷移。奇妙電台亦承諾，會利用頻譜開設一個新的數碼電視節目頻道，即其免費台會由兩個變成三個。 奇妙電視表示，最快明年底可以「開新台」。 此外，有線電視財經資訊台播放的三集節目《樓盤傳真》遭公眾投訴涉間接宣傳，通訊局裁定投訴成立發出勸喻。

香港開電視便是2012年其中一間獲政府發牌。（余俊亮攝）

通訊局發言人表示，奇妙電視去年5月向通訊局申請指配一條數碼地面電視頻道，即478兆赫至486兆赫頻帶。通訊局今公布，原則上批准奇妙電視使用頻譜，認為符合觀眾的利益。

通訊局指，奇妙電視承諾除現有的兩條綜合頻道外，將提供一條新的數碼電視節目頻道。而日後時不在奇妙電視固定網絡覆蓋範圍內的住戶，當奇妙電視獲指配新頻譜後，會有更多觀眾可接收其免費電視服務及新電視節目頻道，讓觀眾提供更多節目選擇。

2016年5月，政府向奇妙電視批出免費電視牌照，讓其使用固定網絡作為傳送模式，在本港提供免費電視服務，通訊局信納奇妙電視會致力遵從通訊局就指配有關頻譜所施加的附加條件，故原則上批准有關申請。通訊局施加的條件，旨在確保奇妙電視和其他使用頻譜傳送服務的免費電視持牌機構在公平的環境下營運。此外，通訊局會在監察奇妙電視遵守上述承諾以及遵從是項原則上批准所涉及的條款方面的進展後，決定是否正式批准有關申請。

奇妙電視：明年底開新台

奇妙電視發言人表示，將安排現有77台香港開電視及76台英文頻道香港國際財經台，採用頻譜傳送，並將增設多一條頻道，「製作更多優質節目，冀透過大氣電波服務更多觀眾。」但未有透露新台會主打哪類型節目及目標觀眾群。

奇妙電視指，預計今年內完成具體的基建設置，在明年第一季開始試用頻譜廣播，目標是明年底之前推出第三頻道。

除了利用頻譜廣播，奇妙電視會繼續使用固定網絡，將三個頻道的節目 傳送到用戶。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

+ 10 + 10 + 10

另外，通訊局因應聲音廣播持牌機構新城電台的申請，批准其修訂2016至2022年的六年投資計劃，根據該最新投資計劃，新城電台在上述期間的總投資額將由約6.85億元調整至約6.17億元，當中包括約2,200萬元資本投資及約5.94億元節目投資。

通訊局審議了一宗有關於2020年10月10日、17日及24日在有線電視財經資訊台播放的三集電視節目《樓盤傳真》的公眾投訴，指節目內主持人身旁放有2瓶某品牌樽裝水，但節目開始前未有預先聲明。有線承認失誤因溝通問題引致，通訊局經考慮後裁定投訴成立發出勸喻。