通訊局批准無綫電視股權變動　方逸華控制3.9%股份移交慈善基金

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-25 16:57

通訊事務管理局今日（25日）公布，批准無綫電視提出得股權結構變動申請，原由方逸華控制的無綫3.9%具表決權股份移交慈善信託基金，生效日期追溯至去年8月27日。此外，通訊局裁定持有其他須領牌電視節目服務牌照的機構TTV Asia Limited，因未有最少一位該公司的董事或主要人員常居香港，須就違規事項施加罰款五萬元。

方逸華於2017年病逝。（資料圖片）

通訊局批准無綫電視提出的股權結構變動申請，涉及由已故方逸華控制的無綫3.9%具表決權股份移交慈善信託基金，生效日期追溯至2020年8月27日。股權變動不會導致持牌機構的法定及實益擁有權有任何實質改變，邵逸夫慈善信託基金成為無綫3.9%具表決權股份的受益人。無綫的主要股東Young Lion Holdings Limited繼續持有無綫22.1%的具表決權股份。通訊局亦批准亞太衛視的非本地電視節目服務牌照續期申請，牌照的有效期為12年，由2022年2月27日至2034年2月26日。

原由方逸華控制3.9%股份將移交慈善基金。（資料圖片）

TTV Asia無董事或主要人員常居在港被罰款

此外，通訊局裁定持有其他須領牌電視節目服務牌照的機構TTV Asia Limited，自2020年9月11日起，沒有最少一位該公司的董事或主要人員，在當其時是屬通常居於香港及最少曾於一段為時七年的連續期間通常居於香港，因而違反《廣播條例》（第562章）第8（4）（b）條的規定。經考慮個案的情況及違規事項的嚴重性，通訊局決定就有關的違規事項向TTV施加罰款五萬元。

此外，通訊事務管理局公布2021年至2023年的頻譜供應表，通訊局除了在600╱700兆赫、850兆赫、2.5／2.6吉赫、4.9吉赫和26／28吉赫頻帶內向市場合共供應的2825兆赫頻譜外，通訊局已預留41吉赫頻帶內的4000兆赫新頻譜，在未來三年內向市場發放，以促進公共流動服務，包括第五代流動（5G）服務的持續發展。根據通訊局的頻譜供應表，00兆赫新頻譜的目標諮詢日期為2022年或2023年，最早供應日期為2022年或2023年，將將視乎技術和市場發展再確定。