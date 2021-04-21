職工盟播《理大圍城》通訊局突上門調查　記協取消會員放映會

政情
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職工盟近日舉行多場內部放映會，播放包括《理大圍城》、《佔領立法會》和《中大保衛戰》。通訊事務管理局今日（21日）下午突然派員上門調查，要求交代《理大圍城》放映場次及負責人資料。

此外，有報道指將於舉行會員放映會的記協，亦表示決定取消活動。

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通訊局職員上門　檢查放映許可證及查身分證

根據職工盟早前在facebook的帖文，正計劃舉行5場放映會，而今晚7時將會播放《理大圍城》及《佔領立法會》，參加者為「前線新力量零售工會」。

及至下午約5時，通訊事務管理局轄下電影、報刊及物品管理辦事處，派出6名職員到職工盟辦事處，要求交代《理大圍城》放映場次及負責人資料。職工盟指，對方稱有權監察放映現場有沒有出示放映許可證，以及檢查參加者身分證。

職工盟指，原訂今晚的放映會將延期舉行，重申《理大圍城》、《中大保衛戰》及《佔領立法會》均非「禁片」。

【通訊事務管理局突發踩場...

Posted by 職工盟(HKCTU) on Wednesday, 21 April 2021

記協：無法保證出席者不受威嚇和滋擾

而今日《大公報》則報道，記協「接手」播放《理大圍城》，記協傍晚指，原計劃在本周六（4月26日）舉行紀錄片放映暨分享會，讓會員進行交流，指報道既將活動抹黑成「地下放映會」，亦報錯播放地點，更訛稱曾向該會查證，而該會至今未接獲該報的查詢，對此該偏頗、失實報道表示遺憾。

記協強調安排播放社會事件紀錄片予會員觀看是正常活動，而報道後記協考慮到場地主人的關注，加上無法保證放映會出席者的安全及不受到威嚇和滋擾，決定取消活動。

聲明：記協對《大公報》失實報道表示遺憾 香港記者協會原擬本周六（4月24日）舉行紀錄片放映暨分享會，讓會員進行交流。今日《大公報》以匿名「爆料」報道方式，把是次活動抹黑成「地下放映會」，報道中不但錯報播放地點，更訛稱曾向本會查證而沒有收到...

Posted by 香港記者協會 Hong Kong Journalists Association on Wednesday, 21 April 2021
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