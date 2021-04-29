帶變種病毒肯雅外傭入院幾日康復出院　當局要求回酒店完成檢疫

撰文： 鄭翠碧 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-29 19:39

一名本周一（26日）確診、由肯雅到港帶有變種病毒株N501Y的外傭，留院幾日已康復出院。有傳媒報道引述事主，聲稱並非確診，不過衞生防護中心今日（29日）重申，患者是確診個案，並由衞生署確定，當局又要求她完成餘下的檢疫期。 有專家表示，醫院准許病人出院，代表其已經無傳染性，毋須再隔離該人士，不過當局可能擔心患者二次感染，因此有必要再隔離。

涉事41歲女外傭（患者編號：＃11738）帶有N501Y變種病毒株。她4月12日抵港乘坐QR818航班，無病徵，並入住何文田九龍維景酒店檢疫，本周一確診。醫院管理局今日的資料顯示，事主已經出院。

不過有報道引述消息，指涉事肯雅外傭並非確診患者。衞生防護中心回覆《香港01》查詢時表示，她是新冠肺炎確診患者，確診樣本由衞生署公共衞生化驗服務處化驗確定，當局亦要求她根據法例599E章，完成餘下的檢疫期。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，一般而言，醫院准許病人出院，代表患者已經無傳染性，毋須再隔離該人士，但政府最好統一安排，以免公眾混淆。不過，涉事確診患者的密切接觸者，就應繼續接受檢疫，因為難以確定確診者在入院前，會否已傳染密切接觸者。

梁子超續指，衞生署或擔心該患者是二次感染，即第一次感染到一般病毒，故體內有抗體，但又再感染到變種病毒。若這情況在患者身上出現，再要求患者檢疫亦屬有必要。