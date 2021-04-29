華大基因連番出錯　睇漏變種病毒　化驗師質疑採樣員無醫護背景

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-29 16:12

華大基因檢測服務連返出錯，港大微生物學系講座教授袁國勇亦質疑，其採樣員採樣不當，「走漏」變種病毒外傭進入社區。香港醫務化驗所總會主席李偉振表示，法例上無訂明採樣員的身份，而檢測商現時要參與封區檢測、社區檢測中心及到酒店為檢疫人士採樣等，「邊到有咁多醫生、護士，有啲懷疑係咪全部都有（醫療背景）。」不過他認為華大的化驗流程合格，不應該因為零星事件而取消其檢測服務。

華大基因的檢測服務近期有嚴重失誤，30個樣本中出現大規模污染，有26個都是假陽性；華大亦負責為西營盤華美達海景酒店檢疫人士，採集鼻腔及咽喉拭子樣本，38歲女菲傭3月27日起入住該酒店，但抵港的第12日及第19日樣本都未驗出，最終走出社區再檢測時才確診，更帶有N501Y變種病毒。

袁國勇曾質疑人員採集樣本不當，「我哋有理由相信，其實12日同19日個兩次其實應該早啲會陽性先啱，但呢樣嘢點解冇發生，究竟當時採樣嘅人員有冇做足佢應該做嘅嘢，就咁睇落去唔係咁清楚。」

政府早前安排華大在愛暉樓下設置流動採樣車，不少居民排隊接受採樣。(資料圖片／余俊亮攝）

李偉振則表示，疫情前沒有採樣員，採樣工作都是醫生在診所做，而法例上都無採樣員的定義，疫情後採樣工作大增，要封區檢測、開社區檢測中心、流動採樣站、酒店及機場抵港者採樣，「邊到有咁多醫生、護士，有啲懷疑係咪全部都有（醫療背景）。」

李偉振：不應因為一個工作人員失誤DQ華大

他提到，採樣原本是用鼻咽拭子，而檢測商現時採用鼻腔及咽喉拭子樣本，已經是下調規格，「無乜人研究點做，細節係點，將來有時間都要檢討，依㗎救緊命做得就算啦。」李偉振認為，華大的化驗流程合格，不過檢測講求精準，一旦有輕微偏差都已經有失誤，「好似吸印仔咁，要個印仔喺個格入面，吸10個無問題、100個、1,000個唔錯，但10,000個都錯啦，檢驗就係咁精巧，隨機同人為嘅失誤最難預測，如果因為其中一個工作人員失誤，就要成間都唔好做，唔太合比例。」