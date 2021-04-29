封區檢測｜消息：映灣園無源頭初確診外傭帶變種病毒　非近期來港

撰文： 黃詠榆 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-29 19:42

新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（29日）公布新增15宗確診個案，全部都是輸入個案，本地零確診。不過，政府晚上再次突襲封區，將映灣園第11座列為「受限區域」，受檢人士須在其處所等候，直至所有已識別的受檢人士完成檢測，政府料明早7時解封。 政府發言人表示，由於映灣園悅濤軒第11座，今日發現一宗感染源頭不明的初步確診個案，初步顯示涉及變種病毒株，經評估後，相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。 消息指，患者是一名外傭，在香港工作的時間長，非近期才來港，該大廈全座的居民需檢疫。

政府表示，將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨2時前，接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，減少交叉感染的風險。政府會為行動不便人士和長者，安排上門採樣。

政府晚上再次突襲封區，將映灣園第11座列為「受限區域」。（張嘉敏攝）

受影響應屆文憑試考生可提出優先檢測

「受限區域」內如有應屆文憑試考生須於翌日參加文憑試，而未有在4月27日至29日期間，進行檢測或未能出示檢測結果電話短訊或相關證明，政府建議相關考生盡早前往「受限區域」內設立的臨時採樣站，表明其考生身分及提交相關文件（包括准考證），以便檢疫人員為其優先進行檢測，盡早讓考生取得檢測結果。

有關考生應帶同身份證明文件和准考證，盡早前往「受限區域」內設立的臨時採樣站以獲得優先檢測。考生有責任配合檢測的運作流程，盡早到臨時採樣站接受檢測，否則有關人員，將無法安排較遲收集的樣本優先化驗。

4月29日，警方於晚上到東涌映灣園第11座圍封。(張嘉敏攝)

如考生須在「相關宣告」撤銷前，離開「受限區域」前往試場，無論是否已取得檢測結果，均可向「受限區域」内訂明人員提出要求，訂明人員在核實考生已按要求接受檢測，並記錄考生相關資料後，將容許考生離開「受限區域」。

如考生在前往試場期間收到陰性檢測結果，便可如期應考。為保障所有考生的安全，香港考試及評核局只會容許在核酸測試取得陰性檢測結果的考生進入試場。

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