港鐵斥2,000萬元建數據中心　實時監測列車、路軌狀況防範意外

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-03 00:00

港鐵近年不時發生事故，服務質素受到批評。隨著科技發展，港鐵於2019年成立車務數據中心，並於鐵路設施安裝系統，監測列車營運狀況，同時收集數據，再傳送予數據中心分析。 港鐵車務總監李家潤表示，數據中心設有30多套系統，實時收集及分析鐵路設施的健康狀況，例如監測列車的車軸溫度，更曾發現輕鐵列車的車軸高達攝氏60度。經檢測後發現，原來與制動系統有關，於是工程人員即時更換組件及添加潤滑油。 他表示，分析數據後，可更有效安排維修，以及更換軟、硬件，將意外防患於未然，提升服務質素，並計劃在未來兩年內，在每線至少一輛列車，安裝軌道動態性能監察系統。

李家潤表示，港鐵每年大約投放100億元用作維修、保養及更新鐵路設施，近年利用大數據分析，提升維修效率，並於大約2019年，斥資2,000萬元成立車務數據中心。他續指，港鐵每日營運19小時，依靠凌晨「黃金2小時」維修，透過科技可提升維修效率。

李家潤形容，車務數據中心猶如「智能醫生」，收集及分析鐵路設施的健康狀況，並提供建議。他表示，現時港鐵為中心額外設30多套系統收集數據，其中車軸溫度感應系統已安裝於全部列車，在鄰近車軸設置RFID感應器，持續為車軸「探熱」，一旦發現溫度持續上升，便會通知車務團隊檢查。

他透露，平時輕鐵列車車軸溫度約攝氏40度，但曾發現一列車的車軸溫度高達60度，雖然不影響營運安全，但都將列車安排回廠檢查，結果發現問題與制動系統有關，於是團隊可更換組件及添加潤滑油。

除了「探熱」，李家潤指，現時於兩列東鐵線及屯馬線列車，安裝智能列車及軌道動態性能監察系統，讀取與乘車舒適度相關的指數，如轉向架穩定性、車輛震動幅度等。他表示，曾經於東鐵線近火炭站路段，發現列車的垂直震盪幅度偏高，經檢查後，更換路軌波口，列車再行經時暢順度有所改善。他指，港鐵將於兩年內，每條線至少會有一輛列車安裝相關系統，收集數據，監測車輛與路軌之間的情況。

2019年港鐵東涌線及機場快線因集電弓出現問題，結果全線服務暫停，港鐵最終被罰款1,000萬元。李家潤表示，現時設架空電纜實時監察系統，並安裝紅外綫高清鏡頭，提供架空電纜的實時影像。

李家潤表示，現時港鐵準時度已達99.96%，即乘搭一萬次，才有4次超過5分鐘延誤，比過往的99.9%少6宗。對於系統減少了多少宗潛在事故，他表示，系統作用是「防患於未然」，事故本身未必會發生，難以統計，但透過數據可作預防維修，改善維修程序，日後將再添加監測系統，收集更多營運數據。