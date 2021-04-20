港鐵票價｜減價兼削優惠變相加　議員唔收貨　倡政府港鐵折扣加碼

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-20 20:16

港鐵按可加可減機制調整票價，於6月27日起減價1.7%，惟因政府與港鐵合推的8折票價優惠於3月完結，而港鐵只推出5%折扣，令市民實際支付車資增加。 立法會交通事務委員會上，多名議員認為政府及港鐵應提供更多車費折扣，在疫情下紓緩生活壓力。工程界立法會議員盧偉國更稱，疫情下經濟未回復，「疫情唔清零，但市民收入就清零」。 另外，會上亦有討論警方擬推行的電子交通執法系統，議員質疑投入逾3.5億元卻僅節省數千萬元開支；而經先導計劃使用新電子系統下，警方仍然出現「抄錯牌」情況。

港鐵將於6月27日起減價1.7%，並會提供優惠，由4月起至今年尾，乘客實際支付票價可有現時票價的5%優惠。(資料圖片)

會上議員均指出，疫情下港鐵雖有輕微減價，但因折扣完結，乘客變相要支付更多車資。盧偉國批評，港鐵營運雖在疫情大受影響，但有市民疫情下無收入，「疫情唔清零，但市民收入就清零」，建議政府可繼續資助港鐵提供車票折扣，「多少少錢買菠蘿包都好」。惟運房局副秘書長(運輸)黃珮玟回覆指，政府已宣布提高「公共交通費用補貼計劃」的補貼上限，未有再提增港鐵優惠。

港鐵可加可減機制將於明年開始。(資料圖片)

港鐵票價機制2022年檢討

港鐵可加可減機制將於明年開始檢討，實政圓桌田北辰建議，機制應與港鐵盈利掛勾；民建聯陳恒鑌亦建議設「溶斷機制」，讓累計延後加幅，能夠在港鐵賺錢時溶斷。黃珮玟指，機制於明年開始檢討，會一直聽大眾意見。

深水埗警區接近全數交通督導員已試用新系統， 並發出約千張電子告票。（梁鵬威攝）

去年約800張電子抄牌牛肉乾涉人為出錯須撤回

警務處及運房局亦擬於2023年起推出電子交通執法系統，讓警方以電子方式抄牌，市民亦可在網上交罰款或申訴。警方早前曾就電子抄牌展開先導計劃，在2020年，因人為錯誤而須撤回的電子違例泊車告票有約800張，佔整體數字約 0.08%。

有議員關注為何警員改以電子形式抄牌仍然出錯，警務處總警司(交通)區永樑解釋，警員需在手提電話選取告票選項，可能會選錯，或在抄牌地點的定位系統上選錯地點。



立法會議員鄭松泰亦關注，警方未來會把違規的相片及影片讓車主查閱，問到相關資料將儲存在系統內多長時間，警務處總系統經理(資訊應用科)方耀恆指，若告票無爭議，將會儲存約兩年時間。