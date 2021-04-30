首現本地雙重變種病毒　曾祈殷籲為所有外傭檢測︰否則爆家庭群組

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-30 09:24

本港新冠肺炎疫情反彈，社區首現感染雙重變種病毒個案，一名39歲外傭檢測後發現確診，政府昨（29日）晚突然圍封東涌映灣園悅濤軒第11座。而該名外傭早於前年抵港近日並無外遊記錄。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（30日）於港台節目《千禧年代》表示，變種病毒株已流入社區，甚至已於社區出現隱形傳播鏈。他更指，本港不少家庭聘用外傭，若外傭群組內出現隱形傳播，「可能會造成家庭群組爆發沒完沒了。」他又建議，為該名外傭的朋友作檢測，亦應與菲律賓及印尼領事館聯絡，讓他們幫忙傳播消息，提醒外傭於周末活動時加強自身防護。

▼4月29日，東涌映灣園第11座封區檢測，涉變種病毒個案▼

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曾祈殷表至示，該外傭感染變種病毒，傳播者很大機會為海外回港人士。他認為，市民必須要接受變種病毒株已流入社區，甚至已於社區出現隱形傳播鏈，「即使唔想接受都要接受，係有變種病毒株流入社區。」

推斷感染途徑與日常生活有關

曾推斷，該外傭的感染途徑或與日常生活有關，例如平日到街市買餸，或周末與同鄉見到，為兩個最大機會的感染途徑。他進一步分析，若外傭在街市受街市，相信將陸續出現華人的確診個案。

曾祈殷認為，市民必須要接受變種病毒株已流入社區，甚至已於社區出現隱形傳播鏈。（資料圖片／黃寶瑩攝）

建議當局為該外傭的朋友作檢測

曾亦推斷，根據外傭的病發日期，估計僱主並非傳播者，因此建議當局為外傭的朋友作檢測。他亦估計，該傳播者或沒有病徵，二人透過近距離接觸傳播，甚至經外傭參加的教會活動傳播，認為值得關注。

曾又指，接下來疫苗氣泡的措施，以及父親節等節日，或將鬆綁防疫措施，令病毒有機會傳播開去。他認為，若昨日大規模檢測仍然持不出個案，應同時從外傭的周末生活入手，「 唔應該一先一後，係要同步，盡快搵（傳播鏈）出嚟。」

▼4月24日，疫苗接種計劃擴大至16歲或以上人士▼

曾亦指，由於外傭未必能快速得知疫情的消息，建議政府與菲律賓及印尼領事館聯絡，讓他們幫忙傳播消息，令外傭於周末活動時加強自身防護。他更指，本港不少家庭聘用外傭，若外傭群組內出現隱形傳播，「可能會造成家庭群組爆發沒完沒了。」

因此曾建議，政府應規定外傭到社區中心做免費檢測，並於兩個月內完成，觀察外傭群組的抗體陽性的百比分。「 唔應該一先一後，係要同步，盡快搵（傳播鏈）出嚟。」