疫苗氣泡｜擺酒容易請客難　業界斥難要求賓客打針︰辛苦個新人囉

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-30 11:42

政府的「疫苗氣泡」計劃昨日（29日）生效，除了放寬酒吧、卡拉ok、麻雀館等處所外，婚禮等儀式的參與人數亦獲放寬。婚禮顧問歐惠芳今早（30日）於港台節目《千禧年代》表示「疫苗氣泡」計劃造成混亂，認為本來邀請賓客已經困難，現在更要求參加者接種疫苗，「辛苦個新人囉。」 她建議新人先完成「接新娘」及註冊兩個步驟，至於擺酒等待至年底，因屆時接種的人數或較多。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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婚禮顧問歐惠芳於節目上直斥「疫苗氣泡」計劃混亂，「其實大家得個亂字、煩字，谷到一肚氣。」她解釋，「擺酒容易請客難」、「人地要搭埋人情，咁多限制講唔出口」，認為本來邀請賓客已經困難，現在更要求參加者接種疫苗，為新人結婚擺酒感到不容易，「辛苦個新人囉。」

擺酒邀請長輩 惟或不適宜接種疫苗 「老人家唔可以得罪」

歐更舉例指，結婚擺酒一般會邀請長輩，指有一對新人的舅公年紀不適宜接種疫苗，但「老人家唔可以得罪」，需要哄他們賞面出席，因此新人更要帶他們吃喝玩樂，陪同看醫生及檢測取證明，「呢啲消費係新人承擔晒，好麻煩。」

歐惠芳直斥「疫苗氣泡」計劃混亂，「其實大家得個亂字、煩字，谷到一肚氣。」（資料圖片／張浩維攝）

歐進一步解釋，在「疫苗氣泡」計劃生效前，一般安排賓客在房間內看直播，新人在主廳進行儀式，其後便到逐個房間打招呼。然而，現時政府的規定，所有賓客須接種第一針才可放寬限制，若賓後不打針維持原有20人的規定，扣除最少5名工作人員，即只能招待7.5名男性及7.5名女性。因此她質疑，「20人一下跳到100，中間有冇中位數呢？」

▼應用程序使用步驟▼

若有賓客不遵規定需負刑責 為各方面帶來壓力

歐續指，新措施下若有賓客不遵守規定，需負上刑事責任，為各方面均帶來壓力，「結婚係開心嘢，搞到要罰就好唔開心。」因此她建議新人先完成「接新娘」及註冊兩個步驟，至於擺酒等待至年底，因屆時接種的人數或較多。

歐亦指，香港人不少親戚均居於海外，起碼在酒席中佔5至6圍，認為「擺唔到冇意思」。不過她認為，年輕一代喜歡戶外環境，估計室外擺酒將成為未來的趨勢，並認為西式自助餐亦是可行的擺酒方式。