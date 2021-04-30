12港人｜9人被加控妨礙司法公正罪　指與「廢中」「恩典」等犯案

撰文： 何進康 最後更新日期： 2021-04-30 16:52

12名港人因偷渡在內地水域被捕，兩名未成人士率先遣返香港，10人在深圳被定罪，當中8人於上月刑滿返港。國安處徵詢律政司意見後，加控9名已遣返港人一項妨礙司法公正罪。案件今日(30日)在東區裁判法院提訊，9人暫毋須答辯，續還押至6月18日再訊，而案件將由區域法院處理。控罪指，他們連同稱作「廢中」、「恩典」及「ZIZI」的人士犯案。據悉，9人已向警方招認偷渡過程，而偷渡港人出發前須先支付15萬元偷渡費。

9名被告依次為廖子文（18歲，無業）、鄭子豪（19歲，技術員）、張俊富（24歲，學生）、張銘裕（21歲，運輸工人）、嚴文謙（22歲，學生）、黃臨福（17歲，無業）、黃偉然（30歲，無業）、李子賢（31歲，測量員）、郭子麟（19歲，學生）。

案件將由區域法院審理 被告續還柙

控罪指出，9名被告於2019年12月至2020年8月23日期間，在香港連同稱作「廢中」、「恩典」（別名「大媽」、「姑姐」、「SISTER」）及「ZIZI」三人，以及其他人，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的行為，即通過導致「12港人」逃離香港司法管轄區，以阻止及阻礙對香港警務處的調查，及或因該調查而引發或可能引發的刑事訴訟。

上述9人今出庭時精神不俗，被告之間「有講有笑」，有家屬則不斷向犯人欄揮手，離庭時亦高呼「加油！撐住啊」。

9名被告共同被控一項「作出具有妨礙司法公正傾向及意圖的作為或一連串行為」罪。控方申請將案件押後，準備文件轉介區域法院，並反對眾被告保釋。所有被告均無保釋申請，主任裁判官羅德泉將案件押後至6月18日再訊。

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12名港人涉支付了15萬港元「偷渡費」

當中黃臨福的大狀反映，雖得知有警員週三（28日）前往壁屋懲教所向他錄取口供，惟律師圑隊從未獲控方告知正式起訴一事，坦言大狀本人也是「睇新聞先知」。惟羅官稱法庭在此事上「沒有角色」，著大狀向控方或其他部門「直接反映」。

12名港人涉支付了15萬港元「偷渡費」

據了解，案情指9名被告已向警方招認逃離過程，案中協助者眾多，除控罪書提及的「廢中」、「恩典」及「ZIZI」，亦有化名為「Benz姐姐」、「表哥」、「奀仔」、「幫緊你幫緊你幫緊你」等人。

據知，「12港人」在出發離港之前，已先支付了15萬港元作「偷渡費」，並在中環交收，原定計劃由「12港人」之一的鄧棨然駕駛快艇，從布袋澳駛至台灣，惟快艇終在去年8月23日早上在中國水域被公安截停。

案件編號：ESCC 908/2021