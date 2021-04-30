雙重變種病毒更惡？　專家解釋是統稱　關注傳播力及疫苗效力影響

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-30 15:31

一名39歲女菲傭昨晚（29日）被驗出帶有雙種變種病毒，估計在本地感染，並已傳播給工作家庭中的女嬰。「雙重變種病毒」的說法感覺比變種病毒更麻煩，更難應對，惟香港大學公共衞生學院教授潘烈文指，「雙重」只是一個統稱，是指病毒內有兩個蛋白胺基酸的變異值得關注，是否比其他變種病毒有更高傳播性，或病情更嚴重仍要觀察。

4月29日，東涌映灣園第11座封區檢測，住戶要禁足強制檢測。該大廈發現一宗涉變種病毒個案。(李澤彤攝)

▼東涌社區首現雙重變種病毒個案 富東商場外現長長輪候檢測「人龍」▼

+ 4 + 4 + 4

暫時世衞認為要正視的變種約有6至7種

潘烈文解釋，雙重變種病毒的基因排序，或許不止兩處有異，但在次蛋白發現有兩個蛋白胺基酸的改變，值得關注，有機會令病毒更易傳播，或令抗體更難認出病毒影響疫苗功效等，故要加倍小心，以避免出現大爆發，對社區屬一個警號。

潘解釋，新冠病毒本為核酸病毒，容易出現突變，會不斷演化，令病毒更容易在人與人之間傳播，有不同變化適應人體，而現時新冠病毒進入人體一年多，每一日都有國家在世衞的會議上報告不同變種病毒的資訊，而暫時世衞認為要正視的變種約有6至7種。

潘烈文指，雙種變種病毒只是統稱，即病毒內有兩個蛋白胺基酸變異值得留意。（資料圖片）

暫未有資料顯示印度三重變種病毒 由雙重變種演變

印度現時出現雙重變種病毒，甚至有個案有三重變種。潘烈文說，暫時資料未有顯示，印度出現的雙重變種病毒，與三重變種病毒屬演變關係。至於雙重變種是否就比變種病毒更難對付，三重是否就比雙重更危險？潘指，這種比較言之尚早，仍要等待數據和報告。

潘烈文又認為，港府現時抗疫目標志在「清零」，當確診個案數字越低，就需要出更多力減少個案，故無論出現的是雙重變種病毒、變種病毒，甚至是第4波疫情的同類病毒株，港府都要使用更「激進」手段，透過各種不同的方法，找出及切斷社區傳播鏈。

▼4月29日，東涌映灣園第11座封區檢測，涉變種病毒個案▼