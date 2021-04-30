變種病毒殺入映灣園　檢疫者憂家中動物無人理　屋苑鄰居仗義照顧

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-30 12:24

香港出現首宗本地感染源頭不明、帶有變異病毒株確診個案，涉及一名居於東涌映灣園悅濤軒11座的菲傭，同住一名10個月大女嬰亦中招。政府昨晚突擊在大廈圍封強檢，全幢約400戶居民要撤離檢疫21日。 前往檢疫的居民陸續帶同行李離開，但家中小動物無人照顧，昨晚在網上求助。有其他座數居民願伸出援手，昨晚起陸續接收貓狗，甚至兩棲類動物，為小動物暫時提供安樂窩。

有檢疫居民昨晚在Facebook群組求助，希望有其他座數住戶幫忙照顧家中小動物。（梁鵬威攝）

衞生防護中心昨晚（29日）表示，一名39歲菲傭4月23日起咳嗽，26日向映灣園一私家醫生求醫，翌日到東涌北公園流動採樣站檢測。她病發後在社區逗留5天，病毒量高，被驗出帶有N501Y及E484K變異病毒株。該名外傭與兩名僱主及一名10個月大女嬰居住，3人被列為密切接觸者，經檢測後發現女嬰亦確診。

確診外傭在2019年已到港，近期沒有離港，她潛伏期曾到訪的青衣聖多默宗徒堂、東涌富東廣場、東涌文東路公園、東薈城及映灣園fusion超市 ，都列入強制檢測名單。

東涌映灣園悅濤軒11座居民，今早8時仍陸續帶同行李，登上前往隔離檢疫地點的旅遊巴。有居民昨晚在Facebook群組求助，希望有其他座數住戶，在21天檢疫期代為幫忙照顧家中小動物，包括龍貓、守宮、蜥蝪、倉鼠等動物。

一方有難，八方支援。不少居民即時響應，黃女士是其中一個援助者，在11座大門與準備檢疫居民交收，對方與寵物分離時十分不捨。本身有飼養動物的她表示，昨晚已開始接收貓狗，今早再接收了龜、淡水魚，估計已義務幫助5、6個家庭，對方同時已交託氧氣、過濾器及寵物糧食等。

黃女士今早到11座幫忙接收小動物，暫時照顧21日。（梁鵬威攝）

黃說，有家庭原本希望帶同小動物檢疫，但衞生署不容許，只可由漁護署幫忙照顧，對於需要暖燈等特別設備的動物，擔憂未能提供，也不知環境是否適合居住，在區議員協助溝通後，署方批准交予他人照顧。

隔座共用大門 居民擔心有傳播風險

此外，11座及12座共用同一個大門 ，本身是韓國人的Miju是12座居民，因家中小朋友較年幼，也會使用屋苑內遊樂設施，害怕有機會傳播。同樣是12座居民的葉太，今早帶就讀屋苑內幼稚園的女兒上學，到校才發現要求全校學童病毒檢測呈陰性才復課，故今日會取檢測瓶檢測。她說，電梯有張貼公告通知有確診個案，估計若確診外傭外出有配戴口罩，小朋友防護措施充足，相信出入感染風險不大。

居於12座的梁太今早如常帶狗外出，才知悉鄰座所有居民要撤離。（梁鵬威攝）

而居於12座的梁太太，今早如常外出放狗時，才知悉鄰座所有居民要撤離。她指，屋苑內有不少於機場工作人士出入，認為個案非突然出現，過去亦曾有確診個案。她又說，出入多數自行駕車，買餸亦會去荃灣，相信風險不大。其丈夫梁先生則不滿當局容許11座居民在大門與別人交收，批評防疫措施不足。

確診外傭曾到訪超市 員工已分批檢測

確診外傭曾到訪映灣園fusion超市，今日如常營業。經理馮先生表示，昨晚已經重點消毒購物籃、購物車及收銀處，今日再陸續清潔，沒有收到指示要關門消毒。他又指，今日10時起，已分批安排員工在附近檢測站檢測，其後每7日定期檢測一次。