撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-30 16:39

本港新冠肺炎疫情已肆虐逾一年，政府為刺激本地經濟，於今年公布的的2021/22年度的《財政預算案》，提到將於暑假派發電子消費券。立法會振興香港經濟事宜小組委員會今日（30日）就消費券計劃開會，財政司司長辦公室財政預算案主任王學玲表示，將在電子消費券計劃中加入「香港居住條款」，即離港市民未必能享有電子消費券。不過她亦透露，部分海外居民只要符合資格將可獲豁免，下文將詳盡講解政府的計劃細節。

社會福利署去年在「廣東計劃」及「福建計劃」下推行長者生活津貼，讓合資格的長者選擇移居廣東或福建，無須每年回港，亦可領取普通或高額長者生活津貼。

經民聯金融服務界議員張華峰，今日於會中問到該批長者能否領取電子消費券。財政司司長辦公室財政預算案主任王學玲則回應，將在電子消費券計劃中加入「香港居住條款」，正在構思如在指定日期前，除非有特定理由，否則已離港「一段時間」的人士，將不能受惠。她指，現時正與入境事務處商討細節，以決定時限的長度。

王學玲指，將在電子消費券計劃中加入「香港居住條款」，若「一段時間」內離港的市民將不能受惠。（資料圖片／羅君豪攝）

不過能夠確定的是，王學玲表示「廣東計劃」及「福建計劃」內的長者、到海外讀書的留學生、因事到海外工作，以及工作假期的人士，只要符合資格，將獲豁免「一段時間內」不在香港的篩選條件。至於資格準則及詳情，與入境事務處商討後會公布。

至於該批合資格的海外市民將如何使用消費券，王學玲重申電子消費券目的為振興本地消費，建議可透過香港實體店網店，或回港購物，「佢嗰位人士自己要諗點用返消費券。」此外，她亦在會中透露旅遊亦適用於消費券的範疇，但僅限於「本地遊」旅行團。

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