消費券｜用八達通可免費搭的士　一文教你用消費券坐公共交通工具

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-30 13:26

本港新冠肺炎疫情已肆虐逾一年，政府為刺激本地經濟，於今年公布的的2021/22年度的《財政預算案》，提到將於暑假派發電子消費券。立法會振興香港經濟事宜小組委員會今日（30日）就消費券計劃開會，財政司司長辦公室財政預算案主任王學玲就電子消費券，逐一向立法會議員解釋，當中更澄清並非所有交通工具不適用於消費券，「諗緊唔係所有交通費都唔適合。」下文將詳細講解，市民能以什麼方式，使用消費券乘坐交通工具。

本月初政府公布電子消費券最新的消息，共4間電子支付營辦商獲選負責派發，包括支付寶香港(AlipayHK)、八達通(Octopus)、拍住賞(Tap & Go) 及WeChat Pay Hong Kong。不過因政府沒有再公布詳細的內容，坊間對消費券的適用範圍、派發次數等，仍然眾說紛紜。

並非所有交通工具不適用於消費券 當局︰的士係冇問題

實政圓桌立法會議員田北辰今日於會上質疑，為何電子消費券的適用範圍不包涵交通上，斥「有啲市民好少搭的士，點解唔可以請老人家租下的士呢？」財政司司長辦公室財政預算案主任王學玲則回應，「諗緊唔係所有交通費都唔適合，的士係冇問題。」

王進一步解釋，由於政府不希望「公共交通費用補貼計劃」與電子消費券，兩者衝突帶來「雙重補貼」，因此「公共交通費用補貼計劃」的交通費用，包括港鐵、巴士、小巴、電車、渡輪等，並不適用於消費券支付。

田北辰今日於會上質疑官員，「有啲市民好少搭的士，點解唔可以請老人家租下的士呢？」（資料圖片）

以AlipayHK搭車可使用電子消費券

同時，根據當局的說法，可推斷以「公共交通費用補貼計劃」外的方式乘搭交通工具，亦可使用消費券支付。王學玲於會上曾表示，「諗緊公共交通費用補貼計劃包到嘅開支用唔到，用八達通搭港鐵唔計，例如支付寶搭港鐵係涵蓋消費範圍。」

由於本港現時「公共交通費用補貼計劃」僅發放至八達通上，AlipayHK等並不包涵在內。現時，AlipayHK已在港鐵站內、渡海小輪、部分專線小巴上設置收款機。換言之，可推斷若市民使用八達通以外的電子營辦商，同時該交通工具設有該公司的收款機，則可使用電子消費券乘搭。

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