六四集會案控方案情提「五一」等　官指庭上不應重覆政治色彩口號

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-30 17:04

去年警方反對支聯會申辦六四31周年晚會，但仍有大批市民於維園聚集，事後24人被控非法煽惑他人參與、舉行或參與未經批准集結等罪。其中4名被告黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚和梁凱晴今（30日）於區域法院承認明知而參與一個未經批准集結罪。控方讀出案情時，引述參加者當時的口號，包括「五大訴求 缺一不可」，惟法官陳廣池多次問為何要覆述，認為庭上不應重覆政治色彩口號。控方最終以「和六四有關的口號」代替之。而陳官把案件押後至5月6日判刑，4人須還柙候判。

案件現涉24名被告，其中朱凱廸(43歲)、黃之鋒(24歲)、岑敖暉(27歲)、袁嘉蔚(27歲)和梁凱晴(26歲)被票控於2020年6月4日，在維多利亞公園外，明知而參與一個超過50人的未經批准集結。除朱凱廸，另外4人認罪。

黃之鋒和岑敖暉在警方警告下 仍走進維園

案情指，警方以新冠肺炎疫情為由反對當日集會，支聯會並無就此上訴。當天警方在維園以揚聲器廣播，警告聚集人士或干犯公安條例的未經批准集結，超過8人的群眾聚集可遭檢控。晚上約6時半，李卓人帶領約100人從維園噴水池廣場走到足球場，朱凱廸、黃之鋒和岑敖暉在警方警告下，由告示打道和記利佐治街入口走進維園。

疫情下足球場關閉及以鐵馬圍封，李卓人和其他人步近3號及4號足球場時，有人移開鐵馬，讓公眾進入足球場。7時許，李卓人和其他人逗留於6號足球場，場內有約400人，及後人數增加，大部分人包括4名被告身穿黑衣和手持蠟燭，4人坐在6號足球場，身旁放了一束白花，現場有人叫「Fight for Freedom, stand with Hong Kong」及「五大訴求 缺一不可」口號。

朱凱廸和黃之鋒曾接受傳媒訪問，期間李卓人和被告談話，一名男子和黃之鋒、岑敖暉拍照。近8時，李卓人呼喊和六四相關口號，宣布集會8時開始，並就六四事件發表演說。朱凱廸、袁嘉蔚和梁凱晴遞過白花予李，朱和梁擺放花束在地下。李卓人和群眾默哀，叫口號和唱歌。控方呈上警方和新聞片段作證，當時有約2萬人參與集會，並指支聯會網上直播該次集會，亦和程序表相同，事後場內有標語字句。

法官陳廣池指本案涉及未經批准集結罪，案情有否口號並不重要，認為庭上不應重覆政治色彩口號。

法官指本案涉及未經批准集結罪 案情有否口號並不重要

檢控官劉允祥讀出案情時引述口號，陳官一度暫停他，說本案涉及的未經批准集結罪，有否口號並不重要，質問控方多次為何要覆述口號，認為庭上不應重覆政治色彩口號。控方稱是想反映當日集會的目的，其後以「和六四有關的口號」代替之。

辯方資深大律師夏偉志求情時講及4名被告的學歷和背景，黃之鋒和岑敖暉為人敢言，岑敖暉、袁嘉蔚和梁凱晴任職區議員，區內有派做防疫物資。夏大狀指本案涉人權和公共衛生，是法庭處理的首宗以疫情為由禁止的未經批准集結案。他指，多年六四集會一直和平有序，4人沒有任何暴力和破壞行為，並在案發時有戴口罩，並非完全無視防疫措施。

法官指判社服令並不合適 辯方望判緩刑或短期監禁

夏大狀表示，相關案件多數判罰款和簽保守行為，陳官認為夏建議判處社會服務令並不合適，夏大狀指若要判其監判的話，望法庭判被告緩刑或較短刑期。陳官將案件押後至5月6日判刑，4人須還柙候判。

此外，朱凱廸早前表示擬認罪，他的代表資深大律師夏偉志於庭上申請押後再訊，以考慮是否認罪，法官陳廣池批准案件於6月11日和另外19人於西九裁判法院提訊。朱凱廸進入囚室前向公眾席笑道「多謝大家，香港人加油」。

案件編號：DCCC 857-893/2020