黎智英就涉六四集會案再上庭　對再遭警搜查　黎：我無理咁多啦

黎智英位於觀塘創紀之城的私人辦公室今早(15日)遭警方搜查，碰巧黎下午就六四31周年晚會涉煽惑他人非法集結到西九龍法院應訊，黎進庭前被問及今早再有辦事處被搜是否政治打壓時，他笑道：「哈，我都真係唔知呀大佬！」又說：「乜嘢佢（政府）都盡量搵嘢嚟告我。」黎又指警方今早未等及律師到來，便檢取電腦等物品，他不清楚警方到底拿走了什麼，又說：「我無理咁多㗎啦。」

羅冠聰張崑陽被發拘捕令

律師司早前就支聯會在維園舉行六四31周年集會，票控壹傳媒創辦人黎智英等合共26名人士非法煽惑他人參與未經批准集結等罪，該案件今午（15日）在西九龍裁判法院再訊，其中兩名被告羅冠聰及張崑陽繼續缺席，遭法庭發出拘捕令。除羅及張二人外，其餘被告的案件下月3日轉介至區域法院，但仍會借用西九龍法院的法庭處理，各被告准以原有條件保釋。

26人分兩批被控

26名被告先後分兩批被控。首批被控的13人：支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤、秘書蔡耀昌、常委張文光、麥海華、尹兆堅、趙恩來、梁耀忠和梁錦威、壹傳媒集團創辦人黎智英、工黨主席郭永健及民陣副召集人陳皓桓。他們同被控於6月4日在香港維多利亞公園外的噴水池，非法煽惑他人在無合法權限或合理辯解下，明知而參與一個未經批准集結。

除了黎智英外，其餘12人均被控同日在維園與他人明知而參與未經批准集結，當中李卓人另再被控同日同地舉行一個未經批准集結。

被告包括多名區議員

另一批被告則被控明知而參與未經批准集結罪。該13人包括：前立法會議員梁國雄、何秀蘭、民主黨楊森、胡志偉、支聯會梁國華、立法會議員朱凱廸、前香港眾志黃之鋒、羅冠聰、袁嘉蔚、觀塘區議員梁凱晴、荃灣區議員岑敖暉、前記者何桂藍及前大專學界國際事務代表團發言人張崑陽。

案件編號：ESS13460-3、13518-26、WKS8788-812、WKS9398/2020