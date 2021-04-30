東涌三個採樣站全逼爆　逾千居民曝曬候檢　居民質疑低估受檢人數

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-30 16:54

帶有雙重變異病毒株、居於東涌映灣園悅濤軒11座的菲傭，潛伏期曾到訪東涌多處，當中4月25日曾到訪東薈城，該商場列入強檢名單。 位處東涌市中心的東薈城，似乎是區內居民往外區時的必經之地。位於商場外的流動採樣站，今日下午2時才開始運作，但未營運已有約500人排隊等候，部分是因富東廣場採樣站人龍太長，而「轉場」的受檢人士，豈料轉地點後，同樣有長長人龍。 有東涌居民表示，今次強檢地點幾乎是當區居民必經之地，相信影響人數甚多，認為當局只在區內設３個採樣站，並不足以應付需求，促當局盡快增設服務站或延長服務時間。

東薈城外流動檢測站下午2時才開始運作，未營運已有約500人排隊等候。（勞敏儀攝）

▼4月29日，東涌映灣園第11座封區檢測，涉變種病毒個案▼

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在東薈城任兼職售貨員的劉女士，剛下班即到富東廣場外的採樣站，大感排隊人龍「太誇張」，遂按現場指示，轉場到東薈城外下午2時開始運作的採樣站。她說，下午1時15分趕至採樣站，前面已有逾百人排隊，自己未及午膳也急急排隊，在烈日下，亦只能打開早上索取的免費報遮太陽，甚感狼狽。她又指，檢測只為求安心，見輪候受檢隊伍中有老有嫩，認為政府應彈性處理，提早運作。

東涌映灣園外傭確診 富東廣場檢測站逾百米人龍 居民預等2小時

食環署外判清潔工趁午飯時間排隊檢測。（勞敏儀攝）

居於東堤灣畔的黃先生表示，下午約1時已到場排隊檢測，太太亦帶備「私家椅」坐著排隊。雖然已撐起雨傘遮太陽，但仍感辛苦，估計採樣站開始運作仍要多等一小時；他又認為，今次受影響範圍的居民眾多，當局或低估須強檢人數，倘有資源希望當局增添檢測站。

此外，不少身穿制服的市民排隊檢測，包括食環署外判清潔工，趁午飯時間排隊，直言不太擔心，但公司要求只能照辦，「安心啲」。