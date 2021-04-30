東涌映灣園外傭確診　富東廣場檢測站逾百米人龍　居民預等2小時

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-30 13:51

衞生防護中心昨晚（29日）公布，一名居於東涌映灣園悅濤軒11座的菲傭帶有雙重變毒病毒株個案，平日會到富東街市買菜，整個富東廣場列入強檢名單。 記者今早到富東廣場外視察，政府在商場外安排三部檢測車，圍繞東涌健康中心現長長「人龍」，估計至少數百米長，不少剛到場市民大為驚嘆，在陽光普照下有人大呻辛苦，有人撐起雨傘遮陽。

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家長：幼稚園通知 須持陰性報告學生才可復課

住附近的司徒先生今早帶幼女檢測，皆因女兒就讀的幼稚園在富東商場內，學校今早通知學童持陰性報告才復課，自己平日常到富東街市買菜，一家人亦不時到訪同樣列入強檢名單的東薈城，故希望檢測求安心，料至少等2小時，故已特意請了半日假。看見長長的人龍，他笑言「無計啦，都要做，自求多福啦」，馬上用手機拍下「盛況」，讓太太及正在上網課的大女下午前來檢測時有心理準備，提醒「要預時間，去定廁所先過嚟排隊」。

在商場內的連鎖超級市場任收銀員的張女士指公司有百多人。(梁鵬威攝)

收銀員嘆對確診個案感「慣咗」

在商場內的連鎖超級市場任收銀員的張女士，公司有百多人，故安排員工分批檢測，已告訴上司排長龍。她說，收銀有戴手套，但因不想「焗住」而沒有戴面罩，無奈說對確診個案已「慣咗」。

曾多次到商場飲茶的馮太與需坐輪椅的家人在烈日下排隊等候，認為排一個鐘亦可以接受。她擔心疫苗後遺症，故沒有打算接種，亦擔心首次檢測的家人檢測時「扭計」。

政府在富東商場外安排三部檢測車，圍繞東涌健康中心現長長「人龍」，估計至少數百米長，不少剛到場市民大為驚嘆，在陽光普照下有人大呻辛苦，有人撐起雨傘遮陽。(梁鵬威攝)

居民對變種病毒感憂心

住富東邨的周先生今日請假，帶同家人及外傭檢測，認為政府安排「不錯」、「安心啲」，預計1.5小時可完成，又認為政府安排的檢測較快有結果、準確度也較高。他說，家中的外傭姐姐保護措施充足，亦較少外出聚會，不太擔心。

同樣是富東邨居民的梁先生，剛上完通宵班後，吃完早餐便一家三口在檢測站外輪候，等了1.5小時，直言「呢區多人，預計到要排長龍」，為了家人健康亦沒有想過中途離場，但後來才發現6歲或以上的兒童才可即場檢測，其5歲10個月的女兒不符資格，故獲發樣本瓶回家自行採樣。他認為「變種病毒好犀利，做咗安心啲！」，坦言今次個案較令人擔心。