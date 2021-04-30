映灣園現變種病毒　東涌北公園近千人曝曬候檢　有人等足4小時

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-30 16:51

本港首現社區感染變種病毒個案，東涌映灣園一名39歲外傭確診，身上帶有N501Y及E484K兩種變種病毒株。政府昨晚圍封映灣園悅濤軒第11座，並將所有居民撤離檢疫21日。 位於映灣園對面的東涌北公園流動採樣站，今日（30日）下午有近千人排隊，大打蛇餅。有居民指出，由開始輪候至完成檢測，需時接近4小時；有輪候近3小時仍未做檢測的居民指出，東薈城是居民出入必經之路，當局的要求，等同要大部份居於東涌的居民都要接受強檢。

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東涌北公園流動採樣站下午高峯有過千人排隊，龍尾由映灣園11座對面起，沿着文東路一直延伸，再打蛇餅屈入硬地球場，球場內再有長長人龍。根據天文台資料，今日東涌附近的赤鱲角，中午最高氣溫達30度。現場不少人難抵熱天撐傘撥涼，有市民今早10時許排隊，至下午近2時才能完成檢測。

居民大嘆︰無諗過排3個幾鐘

潘小姐今早11時開始排隊，至下午近2時仍未能入場，慨嘆「無諗過排3個幾鐘」。她指，今次公告指明東薈城訪客要強檢，而非過往逗留2小時人士，但由於東薈城是居民出入及上班必經之路，意味大部份東涌居民都要檢測。

潘小姐指涉事疫廈映灣園悅濤軒第11座，與鄰座第12座共用一個大堂，擔心有傳播風險。昨晚的撤離行動來得突然，而外傭在區內游走令人感到憂心，但認為無可避免，惟有多注重個人衞生。

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嚴先生上周曾到過富東街市，今日輪候近3小時仍未成功做檢測。他不認為強檢措施擾民，但擔心變種病毒會令本港疫情反彈，認為政府不如乾脆「封城」14天，「長痛不如短痛，封咗佢算啦，起碼有好日子過」。他又指，需視乎今次東涌的強檢結果，一旦情況嚴重，恐怕要收緊社交距離措施。