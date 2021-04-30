變種病毒殺入東涌心臟　強檢居民恐達5.7萬　一圖睇清受影響範圍

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-30 16:27

香港出現首宗本地感染源頭不明、帶有變種病毒株確診個案，涉及一名居於東涌映灣園悅濤軒11座的菲傭。她到訪的多個地點亦納入強制檢測，包括富東廣場、東薈城等。有東涌的區議員指，相關地點尤其是商場，由於位於市中心，幾乎是「東涌人必去」。因此估計最起碼有20%至30%東涌居民須檢測，「誇張啲講都可能有一半人要做」。 根據土木工程拓展署2020年的《香港便覽》，東涌新市鎮現時人口約11.4萬；如一半居民須檢測，即已高達5.7萬人。

▼4月29日，東涌映灣園第11座封區檢測，涉變種病毒個案▼

+ 5 + 5 + 5

變種病毒殺入映灣園 檢疫者憂家中動物無人理 屋苑鄰居仗義照顧

衞生防護中心昨晚（29日）表示，該名39歲菲傭病發後在社區逗留5天，病毒量高，被驗出帶有N501Y及E484K變異病毒株。確診外傭居於映灣園悅濤軒第11座，該大廈所有沒有病徵的住戶須送往檢疫中心。曾逗留該女傭到訪過地點的人士，亦須強制檢測，包括東涌富東廣場、文東路公園、東薈城及映灣坊1樓 Fusion，另外亦包括青衣聖多默宗徒堂。

雙重變種病毒更惡？ 專家解釋是統稱 關注傳播力及疫苗效力影響

東涌中區議員李嘉豪表示，強制檢測地點包括富東廣場及東薈城鄰近港鐵站，加上位處市中心，因此無論是東涌居民，或於東涌工作的人士亦「點都會經過」。加上以往強制檢測要求多為逗留一地點兩小時以上，惟今次是「行過入個度都要做（檢測）」，因此李相信影響人數眾多。

東涌映灣園外傭確診 富東廣場檢測站逾百米人龍 居民預等2小時

▼東涌社區首現雙重變種病毒個案 富東商場外現長長輪候檢測「人龍」▼

+ 4 + 4 + 4

他估計，未計及於東涌工作人士，最少亦有20%至30%東涌居民須檢測，而最多或有接近一半居民。而今早（30日）兩個開放的流動採樣站已「逼爆」，東涌北公園採樣站未開放已過百人排隊；而富東廣場的採樣站更要等候逾一小時。

李嘉豪認為，政府今次做法「有少少誇張」，強制檢測有如漁翁撒網，即使經過亦要檢測「可以話係擾民」。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼