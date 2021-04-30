58歲曾患鼻咽癌婦肺部感染死亡　18日前接種第二劑復必泰

撰文： 張嘉敏 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-30 23:58

新冠肺炎疫苗接種計劃展開第64日，政府今日（30日）公布累計91.63萬人接種至少1一劑疫苗，打齊兩針的則有49.74萬人。周五共有6宗接種後送院個案，其中3人要留院觀察。

衞生署今日接獲醫管局呈報，1名曾患骨髓纖維化及鼻咽癌58歲女子於今日去世，而她曾於去世前18日接種第二劑復必泰。

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一名58歲婦人今早離世，她於去世前18日（即4月12日）在社區疫苗接種中心接種第二劑復必泰新冠疫苗。（資料圖片）

死者初步診斷為肺部感染 昨晚心臟驟停

衞生署指，今日獲醫院管理局呈報一宗死亡個案，懷疑涉及接種新冠疫苗後超過14日出現的嚴重異常事件。該宗報告沒有提供臨床證據顯示事件由疫苗引起。個案涉及1名58歲女士，曾患有骨髓纖維化及鼻咽癌。她於4月19日因發燒及咳嗽而前往雅麗氏何妙齡那打素醫院求醫，初步診斷為肺部感染。她於4月29日進行支氣管鏡檢查，於同日晚上突然心臟驟停，延至今日早上死亡。

根據資料，該婦人於去世前18日、即4月12日，在社區疫苗接種中心接種第二劑復必泰疫苗。她在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。衞生署接獲呈報後已即時聯絡醫管局就該宗事件獲取更多資料，以協助因果關係評估。暫時未有臨床證據顯示其死因由疫苗引起，醫管局已向死因裁判官呈報有關個案。另外，衞生署會按既定機制，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。

政府指，周五共有6宗接種疫苗後送院個案。（政府提供資料）

周五6宗送院個案

42歲女子打針後心悸及心搏過速送院

政府指，周五共有6宗接種疫苗後送院個案，其中3人已經出院，3人留院觀察，包括1名42歲女子接種第二劑科興後有心悸及心搏過速，被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定經治療後留院觀察。此外有1名28歲男子，接種第一劑復必泰後，因有出疹及痕癢送往威爾斯親王醫院，同樣要留院觀察。

一名36歲女子在龍琛路體育館打第一劑復必泰後面部及頸部腫脹，經治療後已經出院。

接種疫苗人數首破90萬大關

政府指，疫苗接種開展64日來，累計已為市民接種共約1,413,600劑疫苗。約916,300名市民已接種第一劑疫苗，包括約430,300名接種科興疫苗，約486,000名接種復必泰疫苗。約497,400名市民已接種第二劑疫苗，包括約310,700名接種科興疫苗，約186,700名接種復必泰疫苗。

截至今晚8時的過去24小時，約有35,900名市民接種了疫苗，社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為96%；社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為97%。約21,900名市民在網上預約接種疫苗。

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