8人周三打疫苗後不適送院　29歲女打復必泰後出疹及氣促

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-30 00:16

新冠肺炎疫苗接種計劃展開第63日，政府今（29日）公布累計接種137萬劑疫苗，當中89.7萬人接種第一劑，打齊兩針的則有48萬人。昨(28日）共有8人打針後不適送院，當中6人打復必泰，兩人接種科興，全部人情況穩定，一名66歲男子注射第一劑復必泰後心搏過速送院，經治療後情況穩定，但需留院觀察。此外，29歲子女在中大接種第一劑復必泰後出疹及氣促，她情況穩定，已可出院。

政府晚上更新疫苗接種數字，至今累共接種了1,377,600劑疫苗，當中897,100人接種了第一劑，而接種科興的則有423,800人，餘下的473,400則是接種後必泰疫苗。打齊兩針疫苗的則累計有480,500人，包括約304,900人接種科興，約175,700人接種復必泰疫苗。

▼打針年齡門檻降低，年輕人接種科興疫苗情況▼

截至今晚8時的過去24小時，約有25,700名市民接種了疫苗，當中約有4,900人是接種第一劑科興，2,200人在社區疫苗接種中心打針，另有約2,700人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；接種第2劑科興疫苗的則有4,900人，當中2,900人在社區疫苗接種中心打針，約1,900人在私家醫生和診所接種。至於復必泰疫苗，接種第一劑和第二劑的市民分別有7,900和8,000人。

網上預方面，約4,000名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約11,100名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

（政府新聞處截圖）

昨日再有8人打針後不適送院，其中5人已經出院，1人留院觀察，兩人不遵從醫生勸告自行出院。留院的是一名66歲男子，在養和東區醫療中心社區疫苗接種中心注射第一針復必泰後，心搏過速，他及後被送到東區醫院治理，經治療後須留院觀察，現時情況穩定。

41歲女子打第二劑科興後右邊肢體抽搐

至於兩名不聽從醫生勸告自行出院的個案，分別是在彩虹社區疫苗接種中心打第一劑復必泰的37歲女士，她打針後暈眩及氣促，被送往伊利沙伯醫院，情況穩定；另一人則是41歲女子，在中央圖書館注射第二劑科興疫苗，她右邊肢體抽搐，送往律敦治醫院治療後情況穩定。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

餘下5名可以出院的病人，有3人在中文大學醫院接種復必泰，當中37歲男子打第一針後左手麻痺；29歲女子打第一針後出疹及氣促；70歲女子打第二針後血壓上升及頭痛，三人被送往威爾斯親王醫院治療後情況穩定。另外兩人則分別是在大埔墟體育館接種第二劑復必泰是58歲男子，他打針後心悸及胸口痛，以及在天水圍天暉路體育館接種第一劑科興的38歲女子，她出現心悸，送院後情況穩定。