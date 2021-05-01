檢測中心｜荔枝角檢測站數百人打蛇餅　外傭稱為保飯碗會屈服打針

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-05-01 17:19

政府日前宣布全港全傭需於5月9日前進行強制檢測，荔枝角公園的流動檢測站今日（1日）有數百位外傭排隊進行檢測。對於勞工及福利局局長羅致光早前表示，政府擬就外傭日後申請來港工作簽證和續約加入新要求，規定外傭接種認可新冠疫苗。有外傭表示希望選擇權可留在她們手中，但若需要接種疫苗才可工作，她們亦會跟從政府指示接種疫苗。

因應日前有外傭在本地感染變種病毒，政府宣布全港外傭，需於5月9日前進行強制檢測。記者今日（1日）到美孚由金域及盈健醫療合辦的流動檢測站觀察，有數百名外傭在荔枝角公園排隊輪候檢測。據職員表示，於早上6時便有外傭開始到場排隊，有外傭則表示，今日排隊近三小時才能完成檢測。

對於勞工及福利局局長羅致光早前指出，政府擬就外傭日後申請來港工作簽證和續約加入新要求，規定外傭接種認可新冠疫苗。有外傭表示，希望選擇權可留在她們手中，但若港府決定強制接種疫苗才可工作，她們只能跟從政府指示打針；亦有外傭認為，接種疫苗可保護自己，即使非強制性，亦會接種疫苗。

望可自行選擇是否接種疫苗 但如強制會屈服

外傭Annti與朋友今日到荔枝角公園流動檢測站接受檢測，她們都表示，不希望政府强制她們接種疫苗。她表示，每人體質都不同，並非所有人都適合打針，所以應由外傭自行選擇是否接種疫苗。

Annti續指，假如政府強制外傭需接種疫苗才可工作，她們為保飯碗，亦會跟從指示並接種疫苗。對於周末街上仍有不少外傭聚會，Annti稱，會擔心變種病毒因此傳播，但不少外傭在家中沒有自己的房間，日常都是在廳中「瞓沙發」，假期時僱主亦同時放假，僱主會在廳看電視等，家中沒有地方讓外傭休息，所以她們才外出聚會。

▼5月1日，東涌東薈城檢測站持續逼爆▼

打針可保護自己 外出聚會亦不需擔心

而外傭Robelina則表示，她理解港府強制外傭接種疫苗措施，即使疫情爆發，不少外傭仍會於放假時聚會，所以自己對疫情感到擔心，加上社區出現變種病毒，接種疫苗可保護自己外，亦可保護僱主，而接種疫苗後，假日外出聚會亦不需太擔心。

▼5月1日，中環菲傭檢測情況▼

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疫苗資訊不清楚 不知如何選擇疫苗

而對於疫苗的選擇，普遍外傭均表示，對兩款疫苗未有太關注，所以假如日後需強制接種疫苗，都不知應接種那一種疫苗。Asih表示，一直未有太留意相關資訊，如政府立例強制外傭需接種疫苗，自己要再作資料搜集，再決定接種哪一款疫苗。

外傭Uni則擔心，如強制接種，未必可選擇那一款疫苗，如可選擇則會接種BioNTech的復必泰疫苗。