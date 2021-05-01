政府強制外傭檢測、擬將打針列簽證條件　外傭工會斥涉歧視不科學

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-05-01 15:11

本港一名外傭確診帶有N501Y及E484K變種病毒株的新冠肺炎，為本港首宗同類源頭不明個案，政府嚴陣以待，要求全港37萬名外傭在5月9日前接受強制檢測。勞工及福利局長羅致光昨日（4月30日）透露，考慮將接種認可新冠疫苗列為外傭續約或申請工作簽證要求，更稱外傭非香港居民，可選擇不留港工作。 亞洲移居人士聯盟 （AMCB）、外勞事工中心（MFMW）及印尼家務工工會（IMWU）等外傭代表，今日（5月1日）召開記者會，批評港府有關建議不合理及充滿歧視，促港府撤回建議及要求羅致光道歉。 外勞事工中心批評，本港疫情曾出現跳舞及健身群組的大規模爆發，反而外傭「聚會」在過去一年多並未造成爆發，批評香港政府因為一名外傭確診，就將37萬名外傭標籤為「高風險群體」是不公平及不科學，涉嫌歧視。

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕指出，每人都有機會成隱形傳播者，政府單因一名外傭感染變種病毒，即將全港37萬名外傭標籤為「高風險群體」是不公平及不科學，更將播毒責任推卸在外傭身上，促港府收回建議。

唐曉昕指出，疫情爆發一年多以來，外傭一直維持在假日「聚會」，卻沒出現相關群組爆發，反而跳舞、健身群組卻觸發多人染疫。她直言，若強制檢測及強制疫苗接種是政府新政策，就不應只針對社會特定社群，否則政府是抱著「歧視和種族主義」，在疫情下「懲處」外傭。

唐又指，本港社區未有足夠託兒或長者看護服務應付需要，萬一外傭因接種而未能留港或來港，政府需思考如何處理，因沒有足夠外傭照顧的本地家庭難題。

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外傭工會正諮詢法律意見

印尼家務工工會（IMWU）代表指出，台灣及新加坡等地政府，並未將接種疫苗列為工作簽證要求，質疑若有外傭因港府強制打針要求，出現副作用或嚴重併發症時責任誰屬，「我們要找工作，所以盡力找方法留在香港，香港亦需要我們。」

亞洲移居人士聯盟 （AMCB）、外勞事工中心（MFMW）及印尼家務工工會（IMWU）等外傭代表，今日（5月1日）召開記者會，批評港府考慮將接種疫苗列為不合理及充滿歧視，促港府撤回建議及要求羅致光道歉。（視像記者會截圖）

亞洲移居人士聯盟 （AMCB）代表透露，正就政府提議諮詢人權律師的法律意見，不排除會循司法渠道跟進。另外，他們計劃舉辦靜默示威及線上行動，以示對港府建議的不滿。