DSE 2021｜英文聆聽有試場電腦發聲響　影響120考生　考評局跟進

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-05-03 16:10

聖公會白約翰中學於上星期三（28日）作為文憑試(DSE)英文科卷三聆聽及綜合能力考核試場時，曾發生事故，聆聽考試期間，電腦曾發出數次短暫的提示訊息聲響；考評局表示，已收到該試場報告，會跟進事件，檢視試場及考生的相關報告，亦會翻查試場通訊及支援系統的錄影；資料將交由常設委員會考慮，並跟進以確保考生獲得公平的評核。當日約有120名原校考生在該試場應考。

中學文憑試(DSE)英文科卷三聆聽及綜合能力考核於上周三(4月28日)進行，有考生指位於元朗、試場編號T2200的聖公會白約翰會督中學，有試場人員使用電腦時，持續發出噪音（多次出現電腦提示音），與錄音聲帶重疊，多次覆蓋錄音內容，持續約半小時。由於考評局今年試行「原校及地區試場」安排，即不少考生是聖公會白約翰會督中學學生。

《2021年DSE試場疫情預防措施》

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約有120名原校考生在該試場應考

考評局表示，接到聖公會白約翰會督中學的試場報告，在4月28日英國語文科卷三聆聽及綜合能力考核，該試場以電腦播放考試錄音，並連接紅外線廣播系統；約有120名原校考生在該試場應考。

根據試場報告，在聆聽考試期間，電腦曾發出數次短暫的提示訊息聲響，監考員及技術員在發現後盡快關掉相關的電腦提示以停止音效，並在考試後填寫報告交予考評局跟進。

考評局會跟進事件，檢視試場及考生的相關報告，亦會翻查試場通訊及支援系統的錄影。所有資料將交由常設委員會考慮，委員會將評估有關情況對考生的影響，作出適當跟進，確保考生獲得公平的評核。

有關試場在英國語文科聆聽考試後亦跟進有關事故，調整用作播放考試錄音的電腦設定，避免在考試期間發出提示聲響；而在4月30日舉行的中國語文科聆聽考試已順利舉行。