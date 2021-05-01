五一勞動節｜西貢逼爆　巴士排長龍　塞車一句鐘　船家生意增

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-01 18:27

5月1日勞動節過去吸引大量內地自由行到港，旅遊景點都會逼滿遊客。疫情下自由行絕跡，但在西貢仍然人頭湧湧，有船家指，今日生意比過去周末增兩成，相較過去五一黃金周卻仍少三成。

▼勞動節下西貢情況▼

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有帶同小朋友到西貢半月灣玩水的港人指，今早9時塞了一小時車才到西貢，形容沙灘人多。至黃昏亦有多人候車離開，前往市區的巴士站均排滿人。

下午西貢碼頭人頭湧湧，近海的海鮮酒家均坐滿人，輪候上船的乘客站滿碼頭。至黃昏時分，往市區的小巴和巴士站均現長龍。有衞生署人員到食肆巡查，未見發出告票。

船家貓姐說，今日生意較平時假日多兩成，主要前往半月灣，但仍未能追回自由行時期的五一黃金周客量，比前年同期少約3成。她指，現時燒烤場及部份泳灘仍未重開，估計若能放寬重開，生意會更好。

周太帶同一歲半兒子到西貢玩水，早上入西貢塞了一小時車。（鍾妍攝）

陳先生和朋友候車往黃石碼頭方向露營，他說疫情下已露營三四次，「因為想去旅行冇得去」，指由於到較偏僻地點露營暫未被罰告票，但認為即使政府未重開露營場地都已有大批市民繼續紮營，認為可以考慮重開營地。

居黃大仙的周太帶同子女一同到西貢遊玩，指小朋友喜歡到半月灣玩水，已到西貢四五次，但過去都是平日前來，今首次紅日出發，指早上9時塞車逾一小時才到達，認為人太多，亦怕小朋友感染病毒，除了下水都不會脫下口罩。